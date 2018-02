I així et beneficiaràs de la intel·ligència artificial

A més de la 5G, les altres sigles que dominaran aquesta edició del Mobile World Congress són IA, la intel·ligència artificial que comença a impregnar tot l’ecosistema mòbil, des de les xarxes fins als dispositius, passant per les aplicacions i els serveis que funcionen sobre ells.

ELS TELÈFONS. Les principals marques de telèfons presumeixen d’aplicar la IA en els seus models emblemàtics, gràcies a l’adopció de processadors que porten integrades funcions d’aprenentatge automàtic, amb les quals els dispositius poden fer operacions com identificar el contingut d’una imatge per classificar-la o bé millorar la identificació facial en el desbloqueig del telèfon i les transaccions de pagament. Els xips més recents amb IA també optimitzen el rendiment i el consum de l’aparell, activant i desactivant determinades funcions només quan són necessàries. Els Galaxy S9 que Samsung presentarà aquest vespre a Barcelona podran fer fotos amb poquíssima llum perquè el seu xip Exynos 9810 eliminarà el soroll visible combinant amb IA fins a 12 versions simultànies de la mateixa imatge. La firma coreana seguirà així els passos de les seves rivals Huawei i Apple.

LES XARXES. Menys vistosa, però més determinant per a l’experiència d’ús, és l’aplicació de la IA a les xarxes de telecomunicacions. Serà imprescindible quan es despleguin les xarxes 5G, que tenen fins a 200 vegades més paràmetres configurables que les actuals 4G, a les quals ja s’està aplicant per millorar-ne el rendiment. Vodafone, Ericsson i Huawei han desenvolupat un sistema d’aprenentatge automàtic que tria la millor combinació de freqüències per comunicar amb cada terminal, de manera que s’incrementa la velocitat de descàrrega i es rebaixa a la meitat el temps de traspàs entre antenes dels telèfons que es desplacen, i s’evita que es talli la trucada. La mateixa operadora està provant a Irlanda la gestió predictiva de la xarxa, que reforça la cobertura a les zones amb grans concentracions d’usuaris. En aquest cas el subministrador és Cisco, pionera a dotar d’intel·ligència els equipaments de xarxa perquè puguin prendre decisions sense perdre temps consultant un servidor llunyà.

ELS SERVEIS. Les tecnològiques s’afanyen a aplicar la IA per millorar la qualitat del servei i incrementar la rendibilitat. Quan interactuem amb elles dialogarem amb un bot i no amb una teleoperadora. Previsiblement, Telefónica anunciarà avui l’entrada en servei d’Aura, la IA que va prometre fa un any per fer operacions com programar gravacions de Movistar+, consultar el consum de dades i configurar una xarxa wifi temporal per a convidats.

Més enllà de les possibilitats tecnològiques hi ha les consideracions ètiques. La intel·ligència artificial no és neutra, i caldrà tenir en compte la multiculturalitat (¿un sistema ha de reaccionar igual a Europa que a la Xina?) i fins i tot el gènere: el col·lectiu Women in Mobile, que promou la visibilitat de les dones en la indústria del mòbil, dedica la seva trobada d’aquest any a la IA.