El cotxe del futur vibra quan t'adorms i es pot conduir des del seient del darrere

Un alcoholímetre que no et permet arrencar si dones positiu, un seient que vibra si t'estàs adormint o un cotxe que pots conduir des del seient del darrera són algunes de les novetats que proposa el Mobile World Congress aquest any. Els prototips demostren que el futur de l'automoció aposta per la connectivitat 5G per millorar la seguretat i monitorar els hàbits del conductor per tal de fer l'experiència de la conducció més còmode.