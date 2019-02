Dia -1: esperant les novetats del 5G amb totes les mirades centrades en Huawei

NO DONEM L’ABAST. Segons el calendari, el Mobile World Congress Barcelona (MWCB, abans Mobile World Congress) comença formalment demà dilluns. Però les empreses més impacients ja fa dies que s’anticipen a l’esdeveniment. Quan llegiu això, jo ja hauré pujat a una ambulància connectada, hauré participat en la primera trucada del món amb un smartphone de cinquena generació i hauré tingut a les mans almenys tres dels telèfons més esperats de la temporada. Quan dijous el MWCB tanqui les portes, tornaré a tenir la satisfacció d’haver pogut explicar als lectors de l’ARA més coses interessants que mai, però també la sensació d’haver-ne deixat de veure més que mai per falta de temps. I això que abans de començar ja he decidit centrar-me en les empreses internacionals que només tindré a l’abast durant aquests dies, renunciant a visitar la majoria dels expositors locals -incloent-hi el 4YFN-, tot confiant poder-los veure algun dels altres 361 dies de l’any. Tenint en compte aquesta restricció, preveig que els plats forts del meu MWCB seran aquests quatre:

5G, ARA VA DE DEBÒ. Més enllà dels tres atributs coneguts de la cinquena generació de telecomunicacions (més velocitat, menys latència i capacitat per a més dispositius), que donaran lloc a incomptables demostracions i proves pilot, el més interessant serà conèixer les estratègies de desplegament de 5G d’unes operadores que encara han de rendibilitzar les inversions en 4G i en espectre radioelèctric, així com descobrir nous models de negoci en què es passarà de facturar minuts i megabytes a fer-ho per altres criteris, com la disponibilitat de xarxes virtuals amb un nivell mínim de servei.

TELÈFONS INTERESSANTS, PER FI. Actualment, parlar de smartphones només excita els youtubers i els bloguers que esmorzen, dinen i sopen nuclis de processador, megapíxels i gigabytes. Per a la resta dels mortals, fa anys que els dispositius són d’allò més avorrits. En canvi, en aquesta edició del MWCB veurem almenys dues innovacions reals. Primera: terminals comercials compatibles amb les incipients xarxes 5G. Fa tres anys eren de la mida d’una nevera; fa dos, com una rentadora; l’any passat, com un microones; aquest any ja caben a la butxaca. I segona: dispositius desplegables que es transformen en tauleta. En alguns casos, combinant les dues característiques.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. Donar-li ordres de veu a un majordom digital perquè faci el mateix que nosaltres podem fer prement un botó no és gaire impressionant. Ara bé, tota una indústria digital entrenant els seus algoritmes d’aprenentatge automàtic amb l’immens volum de dades que acumula sobre nosaltres sí que mereix atenció. Al MWCB també veurem com les telecos apliquen aquesta tecnologia per optimitzar les seves operacions.

HUAWEI, LA PROTAGONISTA. No només perquè aconsegueix vendre muntanyes de dispositius en un mercat estancat, sinó especialment per les conseqüències del boicot als seus equipaments de xarxa que es plantegen diversos estats, sota la pressió del govern dels EUA. Tractant-se de l’únic proveïdor que ofereix solucions de 5G completes, hi ha qui diu que vetar-lo implicaria endarrerir-ne dos anys el desplegament comercial.