Una dona bat el rècord mundial del nombre pi

El nombre pi va molt més enllà de 3,14. Concretament, ja es coneixen 31 bilions de xifres d'aquest nombre infinit, que no segueixen un patró concret. Emma Haruka Iwao, treballadora de Google al Japó, ha batut el rècord amb l'ajuda del núvol de Google i ha arrabassat així el títol a Peter Trueb, que fa tres anys en va descobrir 22 bilions.

Emma Haruka Iwao és una de les poques dones que ha aconseguit aquest repte matemàtic. "Estic molt contenta de ser una de les poques dones informàtiques que tenen el rècord, i espero poder ensenyar a més gent que vol treballar en la indústria que és possible", diu Haruka al blog de Google que ha informat de la notícia.

Per aconseguir trobar aquest nombre irracional que es calcula dividint el perímetre d'una circumferència pel diàmetre, ha necessitat 170 terabytes de dades i ha trigat 121 dies. Ha utilitzat una aplicació anomenada Y-cruncher i 25 màquines virtuals del núvol de Google amb servidors que s'han mantingut en marxa durant tot aquest temps.

De fet, la passió pel nombre pi a Emma Haruka li ve de lluny. Ja amb 12 anys el repte la va fascinar i es va descarregar un programa per calcular-lo al seu ordinador. El fet que els guanyadors del rècord en aquell moment fossin japonesos i que un d'ells, Daisuke Takahashi, li fes de professor, la va motivar per tirar endavant el projecte. Haruka, que assegura que el nombre pi és a les circumferències que veiem a tot arreu, com per exemple a les rodes dels vehicles, no es dona per satisfeta i diu a la BBC: "No hi ha final amb el pi, m’agradaria provar-ho amb més dígits".