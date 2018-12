La febre d'enviar àudios arriba a Instagram

Instagram continua millorant l'aplicació, ara amb la funció de gravació de veu als missatges directes. Des del 10 de desembre ja és possible enviar àudios prement la icona del micròfon, de la mateixa manera que a Facebook i WhatsApp.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 de desembre de 2018

"Parla com vols que t'escoltin, ja sigui xiuxiuejant el que estàs fent o tirant floretes a crits" és el reclam que ha fet servir Instagram per anunciar-ho a través de Twitter. Les xarxes han rebut la funció tant amb agraïments com amb crítiques. Alguns usuaris consideren que la funció no és prou innovadora o que fa que la xarxa perdi el seu caràcter.