Com llegir els missatges esborrats de Whatsapp?

Fa uns mesos que, si envies un missatge que no hauries d'haver enviat o t'equivoques de destinatari al Whatsapp, pots esborrar els missatges i fer com si no hagués passat res. És possible fer-ho durant els següents 68 minuts, si tens l'última actualització (durant 7 minuts, si en tens d'anteriors). Però no podem respirar tranquils. Aquests missatges no són irrecuperables sinó que hi ha un truc fàcil per descobrir el text que s'amaga sota la notificació "missatge esborrat" i resoldre l'enigma. Us l'expliquem.

Com llegir un missatge esborrat?

El missatge enviat entra dins de la bústia de notificacions encara que després s'esborri. Per tant, per llegir els missatges esborrats només cal descarregar-se una aplicació que les registri com ara Notification History o Notification Log. Cal assegurar-se que l'aplicació té activada el monitoratge del Whatsapp. Quan rebem un missatge, el podrem buscar a la llista de notificacions i hi trobarem el text. Encara que hi aparegui com a missatge esborrat, es guarda el missatge anterior enviat.

Quines són les condicions per fer-ho?

No és possible recuperar els missatges esborrats en tots els casos ni des de tots els mòbils. Només es pot fer amb Android i si tens la versió 6.0 Marshmallow o posterior. A més, has d'haver rebut la notificació, per tant, si tens el Whatsapp obert no la rebràs i no podràs recuperar el text. L'eina només funciona per llegir un text de màxim 100 caràcters, que és el límit de les notificacions, i tampoc es poden recuperar imatges o gif.