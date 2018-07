El Parlament Europeu rebutja la reforma de la controvertida llei de drets d'autor

El ple del Parlament Europeu ha bloquejat aquest dijous la polèmica reforma de la directiva de drets d’autor. L'objectiu del document era millorar la remuneració dels creadors, però el text havia provocat les crítiques de plataformes com Wikipedia o gegants tecnològics com Google. La directiva ha estat rebutjada per 318 parlamentaris, davant dels 278 que volien que tirés endavant. Amb la votació, el ple del Parlament ha rebutjat començar les negociacions per a la seva aprovació definitiva.

La polèmica havia sorgit perquè la reforma obligava empreses com Google o Facebook a verificar si els continguts que els usuaris compartien complien les normes de 'copyright'. Ara s'haurà de tornar a votar sobre el fons de la directiva al setembre, de manera que s'hi podrien introduir canvis i evitar les qüestions més polèmiques.

En concret, els articles 11 i 13 de la reforma eren els que més controvèrsia havien aixecat. En el cas de l'article 13, el seu objectiu era que es pagués adequadament els autors, com ara els cantants, per les seves obres. Si Google o Facebook, per exemple, no tenien acords amb autors perquè se’ls reconegués l’ús de les seves obres, els gegants d’internet havien de prendre mesures “adequades i proporcionades” per garantir que els continguts on es vulneraven els drets d’autor no es poguessin “compartir ni estar disponibles”.

L’article 11, per la seva banda, afectava els mitjans de comunicació, que podien reclamar compensacions a les plataformes digitals en què es compartien els seus articles o fragments, de manera que obtinguessin una remuneració “justa i proporcionada”. És a dir, s'obligava les plataformes a pagar un cànon per assegurar que els autors i mitjans eren ben retribuïts cada cop que es compartia o reproduïa un contingut, molt semblat a l’existent actualment a Espanya amb Google News.

Segons defensaven els que criticaven la mesura, l’establiment d’aquesta reforma hauria obligat a filtrar a través d’algoritmes la informació per comprovar si estava subjecta a drets d’autor, la qual cosa, en la seva opinió, vulnerava la llibertat d’expressió. Tot i que plataformes com Wikipedia, però també els mems o gifs en quedaven, en principi, exclosos, l'enciclopèdia virtual havia fet una parada de 36 hores (que s'ha acabat aquest migdia) per protestar contra la reforma, perquè considera que la nova normativa "perjudicaria significativament l'internet obert que avui coneixem" i "amenaçaria la llibertat en línia en imposar nous filtres, barreres i restriccions per accedir a la web".

La Viquipèdia tanca temporalment contra la nova directiva europea de drets d'autor

L’Agència Europea del Consumidor (BEUC), una de les organitzacions que més s’havia oposat a la nova directiva, ha celebrat la decisió presa aquest dijous per l'Europarlament: “Internet ha de seguir sent un lloc en què els consumidors poden compartir lliurement les seves creacions, opinions i idees. Els eurodiputats tenen l'oportunitat de corregir la directiva", ha defensat la seva directora general, Monique Goyens.