L'escola com a primer espai per a la protecció de dades dels menors

Dotar d'eines els menors i les escoles perquè responguin adequadament davant dels reptes tecnològics és una de les prioritats de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), que considera que té "una especial responsabilitat respecte a la garantia del dret a la protecció de dades dels menors", com estableix el Reglament General de Protecció de Dades. Ho ha defensat aquest dijous la directora de l’APDCAT, Maria Àngels Barbarà, en una jornada en què s’han tractat els efectes a les escoles de la nova regulació de protecció de dades, al Palau Robert de Barcelona.



Segons Barbarà, "l’escola té un paper fonamental en la garantia del dret de protecció de dades personals, tant quan tracta les dades dels menors com quan incorpora la protecció de dades en l’entorn educatiu. Des del moment de la seva formació a l’escola, els menors han d'aprendre a gestionar-la". Per això creu que cal "la complicitat dels menors, els docents i les famílies" per "crear consciència i pensament crític en els joves", l'única manera de "preservar la seva llibertat d'actuació, dignitat, drets fonamentals i el lliure desenvolupament de la seva personalitat".

Fer els adolescents conscients dels riscos

La directora de l'APDCAT ha destacat el projecte 'Créixer i conviure en un món digital', que consisteix a anar a les escoles a parlar amb els menors sobre com han d'actuar a les xarxes de manera segura i també a facilitar als docents materials específics. Per a Barbarà, “hem d'incorporar la protecció de dades i la privacitat a les aules, per donar pautes als menors que els serveixin per viure en línia de manera segura i gratificant i fer-los conscients que no controlar les dades personals pot posar en risc aspectes molt importants de la seva vida”.

Amb l'entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades el 25 de maig, l'APDCAT ha augmentat els seus esforços per “garantir el dret a la protecció de dades dels menors" i, en col·laboració amb el departament d'Ensenyament, farà sessions formatives arreu de Catalunya adreçades, en una primera fase, als directors dels centres educatius. També s'ha inclòs l'assignatura de protecció de dades i educació digital a les facultats de magisteri i altres universitats en graus, postgraus i màsters.

Pautes per als centres educatius

En la jornada d'aquest dijous, també, s'han presentat les pautes de protecció de dades per als centres educatius, elaborades per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La responsable de projectes de menors de l'APDCAT, Glòria Freixa, ha afirmat: "Amb aquestes pautes, l'Autoritat vol donar suport a les escoles en la seva adaptació al reglament i resoldre dubtes. Per això, les pautes s'aniran actualitzant [...]. Des de les escoles, hi ha d'haver una responsabilitat proactiva per garantir la protecció de dades dels menors". I ha afegit que "el RGPD incorpora les dades genètiques i biomètriques dels menors com a categories especials de dades amb un ús molt restrictiu".

En la jornada també hi ha intervingut el president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory, que ha destacat que "no es tracta de canviar o millorar una mica l’educació, sinó de transformar-la per afrontar el canvi exponencial que s’està produint", i ha ressaltat que "no es tracta només de canviar els objectius d’aprenentatge, sinó la manera d’aprendre". "Tenim un repte gegant per donar resposta als reptes digitals i empoderar les persones i, especialment, els menors, per no col·lapsar-se", ha advertit.