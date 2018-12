Un robot inútil que us donarà amor

No us netejarà el terra ni us farà el menjar, però us donarà amor. És el Lovot, un robot emocional que aspira a convertir-se en un nou company de l'ésser humà i a pal·liar la seva soledat. El robot, inspirat en el nou androide de la saga Star Wars, B88, i en Doraemon, s'ha presentat avui a Tòquio i es posarà a la venda el 2019.

El seu nom és una contracció entre 'love' (amor) i 'robot' i neix amb l'objectiu de "despertar sentiments" i crear un vincle afectiu amb el seu amo. Té la capacitat d'interacció d'un nen petit: és tímid quan coneix una persona nova, reconeix les veus habituals i li agraden les mostres d'afecte.

Malgrat que les seves funcions són limitades, està equipat amb tecnologia avançada. Té sensors en 20 llocs diferents per evitar que xoqui o caigui i una temperatura similar a la d'un ésser humà, i és sensible al tacte. També pot emetre sons a través de cordes vocals artificials i, amb els ulls, pot fixar la mirada, parpellejar i reconèixer les emocions de l'interlocutor.

Només pesa tres quilos, circula sobre rodes a una velocitat de dos o tres quilòmetre per hora, és capaç de fer un mapa de la casa i torna al seu 'niu' quan se li esgota l'energia. A més, segons ha explicat el seu creador, el propietari pot personalitzar el color, l'aspecte dels ulls i la roba del robot. S'espera que el llançament sigui en format parella, és a dir, amb dues unitats per cada compra. El preu se situarà cap als 4.600 euros. Els que en vulguin un de sol hauran d'esperar fins al 2020 i pagar 2.700 euros. A més, s'haurà de pagar una tarifa mensual de manteniment.

Si bé serà comercialitzat com un robot de companyia, la càmera integrada permet que Lovot enviï imatges de la casa al mòbil del propietari i, per tant, pot realitzar funcions de vigilància.

No és la primera creació de Kaname Hayashi i de la seva companyia, Groove X, que va llançar Pepper, el famós robot humanoide capaç de comunicar-se i interpretar les emocions que es comercialitza com a assistent als comerços del Japó.

"Lovot no parla, ni atén ningú en una botiga. Comparat amb els robots anteriors, ni tan sols inclou aplicacions", ha explicat el creador, que ha assegurat: "Jo busco alguna cosa que estigui a prop de les persones".