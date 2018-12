El tancament de Google+ s'avança a l'abril per un nou error de seguretat

Google ha decidit avançar quatre mesos el tancament definitiu de la seva xarxa social, Google+, després d'haver-hi detectat un nou error de seguretat que ha exposat informació privada de 52,5 milions d'internautes. La multinacional nord-americana va anunciar aquest dilluns al vespre que, finalment, aquest servei deixarà d'estar operatiu a l'abril.

"Amb la troballa d'aquest nou error de software hem decidit accelerar la clausura de Google+ de l'agost del 2019 [la data que s'havia fixat a l'octubre per tancar la xarxa social] a l'abril del 2019", explica al blog de la companyia el seu vicepresident de gestió de producte, David Thacker. "Malgrat que reconeixem que això té implicacions per als desenvolupadors, volem garantir la protecció dels nostres usuaris", afegeix Thacker, que assegura que Google ja ha iniciat "el procés d'avisar els afectats per l'error".

Segons la companyia, aquest nou problema de seguretat va permetre que durant els sis dies posteriors al llançament de l'actualització de software que Google va posar en funcionament el 7 de novembre el nom, l'adreça electrònica, la feina i l'edat de 52,5 milions d'usuaris de Google+ quedessin exposats a desenvolupadors, fins i tot en cas que el compte estigués configurat com a privat. El 13 de novembre l'empresa va trobar l'error i el va corregir. Google assegura que no té constància que durant aquells dies es produís cap robatori d'informació, tot i que les dades van quedar a disposició de tercers.

Precisament, un problema de seguretat similar va ser el que va portar l'empresa a anunciar, fa dos mesos, la desaparició de Google+, que set anys després de la seva posada en marxa, l'any 2011, no ha aconseguit el seu objectiu de convertir-se en un rival de pes per a Facebook.