Els tuits podrien ser editables, però només durant uns segons

Uns segons per corregir aquell error tipogràfic que s'ha colat en un tuit. És l'aposta del president de Twitter, Jack Dorsey, en una entrevista al programa de l'humorista Joe Rogan recollida per la web 9to5Mac. Dorsey respon així a la demanda de molts usuaris: el futur de Twitter podria passar pels tuits editables, però amb limitacions.

El president ha suggerit que la xarxa podria implementar una pantalla d'edició que oferiria un temps d'entre 5 i 30 segons per corregir el tuit abans de publicar-lo, tot i que l'original continuaria sent accessible. Considera que s'hauria de proporcionar un temps determinat perquè les piulades han de tenir la immediatesa natural de l'oralitat. De fet, Dorsey ha explicat que els tuits no es van fer editables des d'un inici perquè es van inspirar en els SMS. "Un cop envies un missatge de text, no pots tornar enrere", comenta.

El president, que no ha entrat en detalls, ja havia plantejat aquesta possibilitat abans davant la gran demanda d'usuaris que reclamen poder modificar els tuits. "Molta gent vol el botó d'edició perquè volen arreglar ràpidament l'error que han fet, com ara un error tipogràfic o una URL equivocada. Això és molt més fàcil d'aconseguir que permetre a la gent editar qualsevol tuit fet en qualsevol moment", va dir Dorsey, de manera que reafirmava que l'edició lliure de les piulades corrompria l'objectiu de Twitter.