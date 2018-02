Una vintena de morts a Europa pel fred i la neu de la ‘Bèstia de l’Est’

L’onada de fred siberià que assota Europa des de dilluns, i que ja ha sigut batejada pels sistemes meteorològics europeus com Bèstia de l’Est, ha deixat una vintena de persones morts en diversos països i ha obligat a tancar escoles i carreteres arreu d’Europa, a més de cancel·lar trens i vols, des del Regne Unit fins als Balcans.

Regne Unit

Accidents de trànsit amb quatre morts que s’atribueixen al temps

Al Regne Unit, algunes informacions atribuïen també al temporal de fred i neu les quatre morts que es van registrar ahir en accidents de trànsit a les carreteres del país, tres d’elles en un sol sinistre en què van xocar un cotxe i una furgoneta al comtat de Lincolnshire (a l’est d’Anglaterra). Un altre accident a causa de la neu a Essex (també a l’est) va involucrar fins a 17 cotxes, en aquest cas sense ferits greus. Centenars de trens i desenes de vols van haver de ser cancel·lats i moltes escoles van tancar. Les zones més afectades pel temporal van ser les del sud i sud-est d’Anglaterra, amb capes de neu de fins a 10 centímetres. En aquest país s’espera que el temporal continuï fins divendres i es preveuen nevades de fins a 20 centímetres.

França

Tres sensesostre morts per temperatures de fins a -10º

Les baixes temperatures van acarnissar-se especialment amb la gent que viu al carrer a França, on han mort congelats tres sensesostre des del cap de setmana. Els termòmetres han arribat als 10 graus sota zero a les ciutats i a 20 graus sota zero a les zones de muntanya. Aquestes temperatures no s’havien vist a França des del 2005. Les autoritats van activar ahir al matí el pla Gran Fred per reallotjar en albergs les persones que viuen al carrer en 69 departaments: dues terceres parts del país. La mesura arribava després que el cap de setmana morissin dos sensesostre, un home de 35 anys a la ciutat de Valence, al sud-est del país, i un altre de 62 a Yvelines, al departament de París. Dilluns, un altre home de 53 anys va ser trobat mort a la barraca on vivia a Grésy-sur-Aix. Una quarta víctima es va afegir ahir a la llista francesa: una dona de 93 anys que vivia en una residència per a gent gran de Belley, a l’est del país.

Europa de l’Est

Dos morts per hipotèrmia a Romania i tres a Eslovàquia

Però la Bèstia de l’Est ha atacat especialment els països més orientals d’Europa, on algunes ciutats han arribat a temperatures de -20 graus. A Polònia han mort cinc persones des de dilluns, i a Romania, dues. Una dona de 83 anys va ser trobada al carrer coberta de neu i va morir quan l’estaven traslladant a l’hospital a la localitat romanesa d’Adancata. Un home de 65 anys va ser trobat mort també a Suceava, a la zona est del país. El temporal va forçar el tancament d’escoles a Bucarest i en diverses ciutats dels sud i l’est de Romania, a més de tallar diverses carreteres i cancel·lar diversos vols i connexions de tren. A Eslovàquia també han mort congelades tres persones des de diumenge, i 16 més han sigut hospitalitzades per hipotèrmia. Els serveis meteorològics del país preveuen que les temperatures encara puguin arribar fins als 28 graus sota zero entre avui i demà.

Més al sud, acumulacions rècord de neu de fins a 1,82 metres van paralitzar el nord de Croàcia, on els equips de rescat van trigar hores a evacuar els residents de Mrzle Vodice. També s’hi van tancar escoles, i en algunes zones les temperatures van arribar als -20 graus, igual que a Moscou, Oslo o Minsk.

Itàlia

Un Vesuvi blanc i la nevada més intensa a Nàpols des del 1956

Itàlia intentava ahir recuperar la normalitat després del caos generat en el servei ferroviari dilluns, quan les autoritats italianes van haver de desplegar l’exèrcit a Roma per ajudar a netejar els carrers. Però el temporal es desplaçava cap al sud i deixava sobre Nàpols la nevada més intensa que ha viscut la ciutat des del 1956. Amb el Vesuvi cobert de neu, el temporal va obligar a tallar carreteres i va paralitzar algunes línies de tren al sud del país, on les escoles no van obrir. De fet, tant a Roma com en diverses localitats del centre i el sud del país els centres escolars estan tancats des de dilluns i s’espera que segueixin tancats tota la setmana, amb la consegüent pèrdua de dies lectius.

Ahir persistien els retards en algunes línies que arriben i surten de la capital italiana i les escoles seguien tancades. Mentrestant, el ministeri d’Infraestructures i Transports italià demanava a la societat de ferrocarrils Trenitalia un informe detallat de les incidències registrades dilluns, que van afectar milers de passatgers. Aquell dia, un 70% dels trens regionals i un 20% de la resta es van cancel·lar, cosa que va sumir en el caos l’estació central de Termini, a la capital. Els aeroports de Roma, Fiumicino i Ciampino, van tornar ahir a la normalitat després de les cancel·lacions i els retards de dilluns.