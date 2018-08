Alternatives amb més respecte pel medi ambient

La indústria de l’automoció viu una etapa de transició prerevolucionària abans d’assolir el repte del vehicle autònom, repte en què treballen a contrarellotge mentre veuen com companyies no tradicionals del sector com Uber, Google o Apple intenten prendre la iniciativa. Però en paral·lel a aquesta fita, les marques tenen una altra obsessió: canviar els motors de combustió per alternatives més respectuoses amb l’atmosfera i amb la salut.

Híbrids

El pas previ a l’electrificació total

Taxistes de molts països han convertit els híbrids en el seu vehicle tot i no consumir dièsel ni gas. És una garantia que compleix els estàndards d’estalvi de carburant. La seva motorització híbrida, amb un motor de benzina i un d’elèctric complementari (amb escassa autonomia per impulsar el vehicle en solitari), permet reduir la despesa en carburant i de pas les emissions. La mostra que la fórmula funciona és que moltes marques s’han sumat a aquest tipus de motorització. També hi ha la versió endollable, que dota les bateries de més capacitat.

GNC

Menys emissions, més autonomia

Els vehicles impulsats per gas natural comprimit (GNC) combinen un dipòsit de gas i un altre de benzina, de forma que quan s’acaba el gas passen automàticament (sense necessitat d’aturades) a circular consumint benzina. Gràcies als dos dipòsits l’autonomia s’allarga i el consum de gas permet reduir lleugerament les emissions respecte als motors de benzina i aconseguir un petit estalvi econòmic, perquè el GNC és un combustible més econòmic. El problema és l’escassetat d’estacions de gas.

GLP

La conversió del cotxe de benzina

El gas liquat de petroli (GLP) pot costar la meitat i contamina menys (un 15% menys de CO 2 i un 70% menys d’òxid de nitrogen). És l’opció per als que prefereixin convertir el seu vehicle de benzina o dièsel d’una forma més o menys assequible, tot i que la modificació resta espai lliure al maleter.

Elèctrics

El futur que està a tocar

La indústria hi està apostant en considerar que és la realitat que haurà d’assumir la societat. El seu principal problema, encara per resoldre, és l’autonomia: els vehicles no estan preparats per fer grans distàncies sense fer exigents aturades per recarregar la bateria. La infraestructura urbana tampoc està a punt per assumir aquesta demanda d’electricitat. I hi ha una altra incògnita: el futur de les bateries un cop consumides.

Hidrogen

El repte de la pila de combustible

És la tecnologia més desconeguda, malgrat que possiblement és la més neta. Funciona amb de la barreja de l’hidrogen del dipòsit amb oxigen i l’única emissió és vapor d’aigua. Però poques marques hi han apostat.