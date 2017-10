Draghi no veu inestabilitat financera a Catalunya

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, va descartar ahir parlar de problemes d’estabilitat financera a Catalunya i Espanya a causa del Procés i les últimes tensions que s’estan vivint. L’italià va considerar “prematur” concloure que actualment hi ha riscos, tot i que va admetre que “la importància del que està passant actualment a Catalunya és significativa”. Un missatge que contradiu les informacions del govern espanyol, que fa servir les possibles conseqüències econòmiques i la “recessió” com una de les justificacions per aplicar l’article 155.

Draghi va admetre que “evidentment” estan seguint “amb molta atenció” la situació a Catalunya, però tampoc va voler opinar sobre el canvi de seu de 1.400 empreses, entre elles CaixaBank i el Banc Sabadell, per, en cas de canvis polítics i econòmics a Catalunya, poder mantenir-se sota el paraigua del BCE. Draghi es va limitar a subratllar que està atent a la situació. “És molt difícil comentar esdeveniments que canvien cada dia. És molt difícil. […] La importància del que està passant és significativa, però concloure ara que sí que hi haurà riscos en l’estabilitat financera seria prematur, veurem què passa”, va dir el màxim directiu del BCE, que, no obstant, va indicar: “Ho observem i seguim amb atenció. Amb molta atenció”, va reblar. Això sí, amb la calma que el caracteritza.

Draghi va voler demostrar cautela amb les seves afirmacions. Per això va insistir en la dificultat d’expressar-se sobre la situació quan se li va preguntar sobre Catalunya després de la roda de premsa posterior al consell del Banc Central Europeu.

Sobre la informació que va publicar el diari El País que assegurava que el vicepresident Oriol Junqueras i membres de l’executiu català havien enviat cartes i correus electrònics a l’Eurobanc per alertar sobre la situació a Catalunya i per demanar mediació, l’italià va respondre ràpidament que no sap res de contactes amb la Generalitat. “No he rebut res”, va afirmar Draghi.

L’Íbex, a nivells d’abans de l’1-O

El president del BCE també va negar compres de deute espanyol a causa de la volatilitat dels mercats els últims dies, en plena tensió entre Barcelona i Madrid. “No, el nostre mandat és l’estabilitat de preus i no el que passa als diferents països”, va contestar taxatiu Draghi. El Banc Central Europeu ha destinat més de 200.000 milions d’euros a l’adquisició de deute sobirà espanyol, un 11,9% del total invertit a través del seu programa de compra d’actius públics, que va entrar en vigor el 2015.

Però que els mercats viuen pendents del que passa a la vida política catalana és bastant evident. Almenys així ho demostra el comportament ahir de la borsa espanyola i, especialment, de l’Íbex-35, el selectiu dels principals valors del mercat espanyol.

A primera hora el selectiu de la borsa espanyola va obrir a la baixa, amb petites pèrdues, i va marcar el mínim diari en 10.121,20 punts. Però a migdia, quan es donava per fet que el president Carles Puigdemont convocaria eleccions, l’índex es va enfilar ràpidament amb guanys per sobre del 2% i va arribar a un màxim de 10.422,70 punts als voltants d’un quart de tres de la tarda, quan es preveia que el president faria una declaració al Palau de la Generalitat.

En aquell moment, l’índex selectiu de la borsa espanyola superava, fins i tot, els valors previs al referèndum de l’1 d’octubre. El 29 de setembre, l’última sessió a la borsa abans de la consulta, l’Íbex-35 va tancar a 10.381,50 punts. Però ahir, un cop es va saber que el president anul·lava la compareixença, l’índex borsari es va començar a desinflar, malgrat que finalment va aconseguir mantenir una pujada diària d’un 1,92% i va tancar a 10.347,80 punts, una cota inèdita des de l’1-O i superior, fins i tot, al tancament del 28 de setembre.

Però el mercat ja no va tenir temps de reaccionar després que el president Carles Puigdemont comparegués finalment per explicar que no pensava convocar noves eleccions.