Dues hores de trencament per tornar al mandat del referèndum

“S’han venut el Procés. Estem destrossats. Són uns traïdors. S’ha acabat tot”. Els diputats d’ERC abandonaven a les 12 el Palau de la Generalitat amb cares llargues i es dirigien amb sentiment de “ràbia” i “indignació” cap a la seu del partit. Pocs minuts després començava una reunió de l’executiva en la qual les llàgrimes protagonitzaven bona part dels discursos. I l’única resposta a curt termini que aconseguien consensuar era sortir del Govern de manera immediata en cas que s’acabessin convocant eleccions autonòmiques. La decisió que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia traslladat a JxSí no arribava per sorpresa a la direcció dels republicans, que van estar intentant fer-lo canviar d’opinió fins gairebé les dues de la matinada de dijous. “Diuen que estan oberts a parlar de tot, però sempre acaben parlant d’eleccions”, lamentaven fonts republicanes, que ahir al matí ja havien perdut l’esperança que es “respectés el mandat de l’1 d’octubre”.

Acabada l’executiva, el partit estava disposat a respondre de manera contundent contra la convocatòria d’eleccions. Havia preparat l’escenari de les grans cites: al pati, amb tarimes per situar tota l’executiva darrere del president en una imatge que hauria recordat la de les passades eleccions espanyoles, quan es van fer públiques les converses de Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso, que pretenien fabricar proves contra Oriol Junqueras. S’esperaria a la compareixença de Puigdemont, prevista per a les 13.30 h, per sortir a explicar que ells abandonarien el Govern, però no el compromís amb la independència. Junqueras repassava amb els seus assessors més pròxims el discurs mentre altres membres de la direcció sortien a dinar o anaven a comprar entrepans i begudes. I, de sobte, sonava el telèfon del vicepresident del Govern. “Tornem al full de ruta marcat. Declaració d’independència”. Era Carles Puigdemont i el citava immediatament a Palau per explicar-li que la seva aposta per eleccions havia caigut en sac foradat: el PP no acceptava algunes de les condicions del president per retirar el 155.

Junqueras i la seva número 2, Marta Rovira, pujaven a un cotxe oficial camí del Palau de la Generalitat. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la mesa, Anna Simó, havien sortit uns minuts abans camí del Parlament. Faltaven dues hores per a l’inici d’un ple que tothom donava per suspès. “¿El president ja ha dissolt la cambra?”, es preguntaven alguns treballadors del Parlament. El desconcert era generalitzat. També entre els grups de l’oposició, que no entenien el gir de guió. La junta de portaveus es reunia passades les 16 h i ajornava una hora, fins a les 18 h, l’inici del ple. Abans, però, la declaració institucional de Puigdemont des del Palau de la Generalitat aclaria els dubtes en renunciar públicament a les eleccions i apostar per la DUI, que s’hauria de fer efectiva avui. Fonts d’ERC, però, especulaven amb la possibilitat d’un nou gir de guió des de la plaça Sant Jaume.

La relació entre Junqueras i Puigdemont no passa pel seu millor moment. Sempre havien sigut millors que amb Artur Mas, però les discrepàncies de les últimes setmanes -ERC tampoc va veure amb bons ulls que se suspengués la DUI sense ni tan sols haver declarat la independència- i, en especial, dels últims dies, amb l’amenaça cada cop més present de les eleccions, han tensat la comunicació entre ells. Segons algunes fonts presents en la reunió d’ahir al matí, el vicepresident va fer evident que no compartia la posició de Puigdemont, tot i respectar la seva legitimitat per prendre-la. Esquerra hauria sortit del Govern i s’hauria preparat per a unes eleccions incertes per al sobiranisme i ara afrontarà l’escenari de resistència, defensa de les institucions i impuls de la independència que preveia el full de ruta sobiranista.

President Junqueras

Dijous a la matinada les posicions del president i una part del PDECat ja estaven enrocades, tot i l’oposició d’ERC, les entitats sobiranistes i una altra part del Partit Demòcrata. Puigdemont no estava disposat a assumir la pèrdua de l’autogovern i Junqueras defensava que la DUI era l’única manera de defensar-lo. Aleshores, Puigdemont va oferir la presidència a Junqueras. Ell dimitiria en favor seu, i seria Junqueras qui declararia la independència. El líder dels republicans acceptava l’oferiment si es complien dues condicions: tot el grup de JxSí votaria la seva investidura (també el PDECat) i donarien suport a la DUI. Puigdemont no li va poder garantir aquestes condicions i la proposta va quedar descartada. Ara, hores abans de la intervenció de la Generalitat, tocarà resistir.