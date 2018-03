Educació: Reflexionar a les aules per manifestar-se als carrers

La jornada hauria passat desapercebuda a l’exterior de l’Institut Ernest Lluch si no hagués sigut per un reguitzell de símbols femenins morats pintats damunt la vorera. A l’interior regnava el silenci: “Els estudiants s’organitzen perquè els dels cursos alts expliquin la convocatòria de vaga als més petits”, deia el director del centre, Antoni Brossa.

“De 9 a 11 els alumnes d’ESO fan activitats de difusió de la igualtat de gènere. Reflexionen sobre rols, llenguatge i el perquè de celebra avui el Dia de la Dones, i també treballen relats sobre les desigualtats”, afegia el director. Pel que fa al seguiment de la vaga per part dels professors, Brossa deia que no gaires havien fet vaga. A més de la presa de consciència dels alumnes, també estava previst que anessin a una de les dues manifestacions convocades: “La vaga ens afecta sobretot d’11.30 a 13.30”. Hi havia la mateixa sensació de normalitat en un altre centre públic, l’Escola Diputació, on un cartell a la porta indicava que es garantien els serveis mínims.

El sindicat de docents USTEC, majoritari en el sector públic, va qualificar el seguiment de la vaga, xifrat entre el 15% i el 20%, d’“irregular i divers” segons els centres i la zona. “En algunes escoles l’aturada ha sigut total i en altres no, encara que la valoració que fem és positiva perquè les mobilitzacions estan sent massives i s’han debatut les reivindicacions feministes en els claustres”, va dir ahir Teresa Esteve, membre de la secretària de la dona de la USTEC.

Segons dades del sindicat, un 75% dels treballadors del sector de l’ensenyament són dones. Malgrat que s’hi imparteixen estudis tècnics tradicionalment associats als homes, a l’Escola del Treball, més de la meitat dels alumnes van fer vaga. “Hi ha uns 2.800 alumnes i uns 1.500 fan vaga”, deia el subdirector, Alfred Parera. “Els alumnes van treballar la vaga a la comissió de delegats, la van plantejar als cursos, que ho van debatre i ho van votar; i els alumnes que s’hi han adherit van presentar el full de vaga. En el cas dels professors, la incidència ha sigut mínima”, explicava Parera.

En canvi, en centres concertats del centre de Barcelona es treballava com en un dia normal. En el cas del Fàsia, no feien vaga però en lloc de classe feien tallers sobre el Dia Internacional de les Dones. Pel que fa al seguiment de la vaga a les universitats, van tancar les facultats de Geografia, Història i Filosofia de la UB, mentre que a les de Traducció i Interpretació, Ciències de la Comunicació, Ciències de l’Educació, Filosofia i Lletres, Psicologia, Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB el seguiment va ser majoritari. A la UPF la incidència va ser forta al campus de la Ciutadella. A la Universitat de Girona hi va haver un seguiment “mitjà-baix”, segons fonts del centre; i a la de Lleida es van suspendre un 25% de les classes.

Durant la manifestació, el sindicat CCOO va reclamar mesures perquè la consciència feminista es mantingui a les aules. Demanen al departament d’Ensenyament un pla d’igualtat “real”. El secretari general de la federació d’educació de CCOO a Catalunya, Manel Pulido, exigeix mesures “agosarades” com la coeducació i que s’iguali el percentatge d’homes i dones que demanen la reducció de jornada quan tenen un fill. Actualment, un 95% dels permisos els demanen dones.