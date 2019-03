Escàs seguiment de la vaga a les empreses

La vaga feminista va tenir força ressò al carrer, amb manifestacions i mobilitzacions, però l’afectació als sectors econòmics va ser baixa, segons les dades del departament de Treball de la Generalitat i les que van donar diverses patronals. Per als sindicats, però, la convocatòria va ser un èxit. Un dels principals indicadors que mostren l’afectació d’una vaga és el consum elèctric. Divendres, segons el departament de Treball, fins a primera hora de la tarda va ser un 1,5% inferior al dia anterior. Per fer-se’n una idea, durant la vaga del 21 de febrer, el consum energètic va baixar un 3,7%.

El seguiment només va ser majoritari a les universitats, on va superar el 72%, segons les dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el transport públic la repercussió va ser molt inferior, del 18,5% al metro, del 3,2% al servei d’autobusos, del 9,1% als Ferrocarrils de la Generalitat i del 7,7% a Rodalies.

L’aturada feminista va tenir un seguiment baix en el sector de l’ensenyament: d’un 11,8% a l’escola pública, d’un 10,4% a la concertada i del 7,8% a la privada.

Al sector sanitari tampoc hi va haver un gran seguiment de la vaga: en els centres públics i concertats van fer vaga un 3,7% dels treballadors, mentre que en els privats tot just va arribar a un 1,2%. A la funció pública el seguiment de la vaga va ser del 8,2%, segons Treball. Encara va ser inferior a l’administració general de l’Estat, ja que no va arribar al 5%, segons les dades del govern espanyol.

Les patronals també van qualificar de poc significatiu el seguiment de la vaga. Segons Pimec, els treballadors que van fer vaga tot el dia van ser només un 1%, mentre que un 7,3% van optar per aturar la seva activitat durant dues hores, una possibilitat que donava la convocatòria dels sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Malgrat el poc seguiment, aquesta patronal catalana va assegurar que havia constatat el gran seguiment de les accions reivindicatives per obtenir la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Pimec també va detectar problemes en els accessos a les grans ciutats, que van dificultar que persones que volien anar a treballar ho poguessin fer.

La patronal vallesana Cecot va fixar el seguiment de la vaga feminista tot el dia en un 5,4% entre les empreses associades, basant-se en una enquesta -aleatòria a 421 propietaris i gerents- per valorar la jornada. Segons aquest sondeig, un 7,6% de treballadors van parar durant dues hores.

Un èxit per als sindicats

En canvi, els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, van qualificar aquest divendres de “fita històrica” i van dir que a l’Estat havien parat al voltant d’uns 6 milions de persones, una xifra superior a la de l’any passat. “Considerem decisiva la participació de les dones periodistes dels diferents mitjans de comunicació en la vaga, i el compromís dels seus companys en la cobertura informativa”, va indicar CCOO de Catalunya en un comunicat.