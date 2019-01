El Govern vol elevar l’impost a les cases d’apostes esportives

El projecte de llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat inclou un augment dels impostos a les cases d’apostes esportives on els clients van de manera presencial, segons va avançar ahir La Vanguardia i va confirmar l’ARA. La mesura que planteja el Govern eleva la tributació del marge que obtenen aquests negocis del 13% al 15%. En el cas de les apostes d’hípica, l’impost puja del 10% al 15%, mentre que les cases d’apostes online queden fora de la mesura perquè la seva fiscalitat depèn de l’Estat.

Seria una de les novetats més importants del projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, però no l’única. Entre les altres mesures previstes per la Generalitat hi ha el gravamen dels creuers que fondegin a la costa catalana però que no hi amarrin, de la mateixa manera que es grava els que sí que ho fan. També es modificaria la normativa perquè els fons que han comprat hipoteques fallides als bancs també hagin de pagar l’impost dels pisos buits. A banda, es preveuen bonificacions per incentivar operacions de venda de propietats horitzontals en parcel·les i s’exoneraria del pagament l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en alguns casos. A més, es reduiria de cinc a tres anys el temps disponible per a les immobiliàries per mantenir un immoble sense pagar l’impost.

Les iniciatives incloses al projecte de llei inclouen modificacions del cànon d’aigua i de residus, com la introducció d’un cànon per a usos ramaders. En el terreny de la salut, la llei permet a les persones estrangeres accedir a les llistes d’espera de trasplantaments, que es regeix per una normativa específica, i pel que fa a l’àmbit de les prestacions socials per fill per naixement, adopció o tutela, estarà sotmesa “al nivell d’ingressos de la unitat familiar”.