Ahir va córrer un tuit que deia que Netflix traslladava la seva seu a Barcelona. Que n’aprenguin, a Hollywood, de fer suspens. Només calia veure les cares dels diputats del Junts pel Sí reunits al Parlament a les sis de la tarda per entendre que tots plegats venien de passar algunes de les pitjors hores de tota la seva vida. El president Puigdemont estava a punt de convocar eleccions i al món sobiranista se li va obrir la terra sota els peus, enmig d’un gran esquinçament de vestidures digitals. Però heus aquí que, a les cinc de la tarda, Puigdemont va anunciar tot el contrari, de manera que quan els diputats van ocupar els seus escons tot era tan recent que encara els durava l’esglai. El portaveu Lluís Corominas ho va reconèixer al final de la seva intervenció: “Avui hem plorat, hem patit i no ho hem passat bé”.

L’Íbex-35 s’enfila al migdia

Arrimadas, Iceta i Albiol van parlar en algun moment de les empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya. Però no semblava que l’estabilitat econòmica importés gaire als partits que ells representen. A quarts de dotze del matí, quan es va saber que el president anava a convocar eleccions, l’Íbex-35, que estava en terreny negatiu, es va enfilar fins al 2,5%. Era un senyal inequívoc del que pensava el món econòmic sobre canviar el 155 per unes eleccions autonòmiques. Però no per al PP i per a Ciutadans: abans és el 155 que la tranquil·litat als mercats; abans pobra, inestable i inviable que democràtica; abans “ A por ellos! ” que un acord. No hi ha garanties de tracte, dirà Puigdemont, i Soraya fa la seva entrada triomfal al Senat.

Iceta, que mirava el mòbil mentre la cambra recordava Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, va felicitar Puigdemont per la valentia d’haver dubtat. El primer secretari del PSC es va fer escoltar sense necessitat d’histrionismes de campanya. En canvi, Arrimadas va parlar de la gent de Cornellà i de l’Hospitalet de Llobregat i Albiol va treure una bandera andalusa. Només els falta cridar “ Que nos dejen actuar! ”

La tarda va registrar dues allisades monumentals: la d’Albano Dante Fachin i la d’Albert Botran. El líder de Podem a Catalunya -aquí la paraula líder no és un tòpic- va recordar a Iceta que Pedro Sánchez es va lamentar davant Jordi Évole que Prisa i Telefónica no l’haurien volgut al capdavant del PSOE. I, en canvi ara: “¿Miquel, fem fora Rajoy o fem cas a l’Íbex-35?” I encara va estar més brillant quan va preguntar al PP i Ciutadans si creuen que aplicant un article de la Constitució com el 155 es fa màgia i, ale-hop, desapareixen dos milions de catalans. Els diputats de Junts pel Sí van aplaudir amb entusiasme Dante Fachin quan va concloure: “La gent ja no us té por”.

La bandera andalusa

Per la seva banda, Botran li va recordar a Albiol que la bandera blanc-i-verda andalusa la va crear Blas Infante, afusellat pels franquistes el 36, i li va retreure que hi ha molts catalans que han d’ensenyar el passaport quan han de tornar a casa, com ara els romanesos de Badalona.

Quan, cap a les nou del vespre, la presidenta Carme Forcadell va aixecar la sessió tothom sabia que el plat fort seria avui divendres. Que avui pot ser l’últim dia d’un llarg capítol de la història de Catalunya que va començar el 1980 amb el Parlament presidit pel republicà Heribert Barrera, que va investir Jordi Pujol. Que avui començarà un altre capítol encara més incert i, amb tota probabilitat, més dur que tots els que hem viscut fins ara.