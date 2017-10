Juncker: “Els catalans no estan oprimits per Espanya”

Tot i ser un afer intern, tal com assegura sovint Brussel·les, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, s’ha passat l’últim mes fent declaracions sobre Catalunya, bé perquè li han preguntat, bé per iniciativa pròpia. Ahir va tocar el torn de la televisió portuguesa RTP, on va defensar el govern espanyol i va rebutjar que els catalans estiguin “oprimits”. “A Catalunya no ens enfrontem a un problema de drets humans perquè els catalans, que em cauen molt bé i respecto molt la seva cultura i forma de ser, no estan oprimits a Espanya”, va assegurar Juncker.

El president de la CE va afegir que no es poden fer “paral·lelismes” entre Eslovènia i altres països de l’antiga Iugoslàvia amb el que passa actualment a Catalunya. Tot i això, Juncker sí que es va mostrar a favor d’escoltar els independentistes escocesos, favorables a mantenir-se a la Unió Europea després del referèndum del Brexit. Preguntat per aquesta qüestió, el luxemburguès va defensar que tothom té dret “a ser escoltat”, però que això no significa seguir les mateixes posicions.

El president de l’executiu diu que en el cas català respecta la seva voluntat, però que el referèndum de l’1-O no pot considerar-se una representació de la voluntat de tots els catalans. “La voluntat de tot el poble català no és la que pretén el govern català”, va criticar Juncker, per a qui “la situació s’ha descontrolat una mica” a Catalunya perquè “el Govern i una part del Parlament català s’han situat fora de la legalitat”. “Com s’ha d’infiltrar la Comissió Europea en aquest conflicte espanyol intern? No és el nostre paper, però això no significa que no ens respectem els uns i altres”, va explicar Juncker.

El també ex primer ministre luxemburguès es va explicar àmpliament en l’entrevista, en què també argumentava que l’1-O va ser un referèndum “il·legal” a ulls del Congrés, la Constitució espanyola i el Tribunal Constitucional. Brussel·les va mostrar a principis d’aquesta setmana el seu suport a l’aplicació de l’article 155.