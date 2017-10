L’Íbex-35 batega al ritme de la República

La jornada d’ahir va suposar la segona pitjor caiguda de l’Íbex-35 dels últims dos mesos i mig. La sessió va tancar amb una variació negativa d’un 1,45%, un valor només superat pel del 4 d’octubre -quan el Banc Sabadell i CaixaBank van decidir traslladar la seva seu social fora de Catalunya- i l’11 d’agost.

El parquet va obrir per sobre dels 10.350 punts, una xifra que es va anar reduint progressivament a mesura que avançava el dia. Pocs minuts després que comencés el ple al Parlament de Catalunya, els valors borsaris es van recuperar lleugerament. Aquesta tendència aviat es va veure estroncada per l’aixecament de la suspensió de la declaració d’independència, poc abans de les 15.30 h. En el següent quart d’hora, la borsa va patir una caiguda accentuada fins a assolir el valor mínim de tota la jornada. Paral·lelament, el Senat es trobava reunit a Madrid per aprovar l’aplicació de l’article 155. El debat previ a la votació va posar fi a la davallada de l’Íbex-35, i l’aprovació del ple va fer guanyar a la borsa unes poques dècimes.

Sens dubte, els bancs van ser uns dels grans damnificats. Les accions del Banc Sabadell, per exemple, van registrar una caiguda d’un 4,85%, mentre que CaixaBank va disminuir un 2,74% el seu valor a borsa. L’entitat presidida per Josep Oliu va presentar ahir mateix els resultats dels tres primers trimestres de l’any. El benefici del banc es va elevar fins als 654 milions d’euros, un 1% més que en el mateix període de l’any anterior. Ara bé, l’actual context econòmic de mínims tipus d’interès va jugar en contra del marge d’interessos del banc. La resta d’entitats d’Espanya també van registrar números vermells. Les accions del BBVA van disminuir un 2,6% el seu valor inicial, les del Santander ho van fer en un 1,98%, Bankinter en un 1,7% i, finalment, Bankia, van patir una caiguda d’un 1,54%. Qui va liderar les pèrdues de la sessió va ser el grup d’aerolínies IAG -que agrupa British Airways, Iberia, Aer Lingus i Vueling-. La seva caiguda a borsa va ser d’un 6,26% malgrat informar que havia registrat uns beneficis de 1.567 milions d’euros entre el gener i el setembre, millorant els resultats del mateix període de l’any anterior. El conseller delegat de la companyia, Willie Walsh, va assegurar ahir que la situació a Catalunya va tenir “cert impacte” en els resultats trimestrals de la companyia i va reconèixer que els resultats d’aquests nou primers mesos de l’any no havien anat tan bé com esperaven. En total, 29 de les 35 empreses del selectiu van registrar caigudes a la borsa.

No es descarten més trasllats

Després de la declaració d’independència d’ahir, diverses empreses van especular amb un trasllat de la seva seu social fora de Catalunya. Una d’aquestes empreses va ser Freixenet, que a través del seu president, Josep Lluís Bonet, va assegurar que veia “difícil” que la companyia no adopti la decisió de traslladar la seva seu social de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) a Madrid.

Bonet, que també és el president de la Cambra de Comerç d’Espanya, va fer palesa la seva preocupació per la situació política a Catalunya i va afirmar que serà “molt complicat” que tornin les empreses que ja han efectuat el canvi de seu social. Sense anar més lluny, el Banc Sabadell i CaixaBank, traslladats a Alacant i València respectivament, van afirmar dijous que el canvi de la seva seu social “no té data de caducitat”.

Una altra de les firmes que va fer declaracions ahir va ser Seat. Segons van explicar fonts de la companyia a Europa Press, l’automobilística segueix “molt de prop” el que succeeix a Catalunya, on la firma presidida per Luca de Meo encara manté la seva seu social.

Les reaccions dels sindicats

CCOO tem la fractura social

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya es va comprometre ahir a construir espais inclusius que mantinguin la cohesió social a Catalunya per tal de superar la “confrontació” actual, tal com va informar a través d’un comunicat. El sindicat també va recordar que durant els últims dies es va manifestar en contra de l’aplicació de l’article 155 i que va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la convocatòria d’unes eleccions anticipades. Segons CCOO, aquesta fórmula “permetria una treva en el conflicte” polític entre els governs català i espanyol.

Per al sindicat, l’aprovació del 155 suposa una “involució democràtica”, i va lamentar que la seva posada en marxa trenca el consens per assolir un model federalista a Espanya. Des d’aquesta unió de treballadors es va instar totes les forces polítiques a obrir “un marc de negociació”.

UGT vol “política d’altura”

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, va exigir “política d’altura” després que el Govern declarés la independència. Álvarez va insistir al llarg del dia que l’alternativa a l’aplicació del 155 era la convocatòria d’unes eleccions i va carregar contra els dos governs. Va adreçar-se al govern de la Generalitat, a qui va acusar de no voler acceptar que “aquest Procés és un carreró que no porta enlloc”. D’altra banda, va criticar el govern de Mariano Rajoy, el qual “no es vol humiliar i pretén guanyar-se a si mateix en una batalla”.

Álvarez va reconèixer ahir que estava “trist” i va lamentar que les accions que van tenir lloc tant al Senat com al Parlament de Catalunya són la viva imatge “del fracàs de la política”. Finalment, el dirigent sindical va remarcar que “el poble català es mereix que es doni una sortida acordada i negociada” al conflicte.

Grifols, única empresa catalana del selectiu, lidera les pujades

Una de les poques empreses que van millorar els seus números durant la sessió d’ahir va ser la farmacèutica Grifols, l’única empresa del selectiu que manté la seva seu social a Catalunya. Les accions de la firma dirigida per Víctor i Raimon Grífols van augmentar el seu valor a borsa en un 0,73%, i van convertir l’empresa en la que més va créixer durant la jornada d’ahir.

La companyia també va situar-se en el focus de l’actualitat dijous, quan el FC Barcelona va confirmar que tenia molt avançades les negociacions amb la farmacèutica pel cognom comercial del Camp Nou. Grifols va emetre un comunicat desmentint la notícia.