L’intent d’eleccions divideix el PDECat

El partit que surt més perjudicat per la jornada d’ahir és el Partit Demòcrata. La formació va mostrar-se dividida davant l’intent del president de convocar eleccions autonòmiques, després que en l’últim consell nacional els quadres expressessin el seu suport al president per fer una declaració d’independència en cas que l’Estat apliqués l’article 155. Tot just després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciés als diputats de Junts pel Sí a la reunió al Palau de la Generalitat la convocatòria d’eleccions autonòmiques per “salvaguardar l’autogovern”, va començar l’onada de crítiques de dirigents territorials de la formació que no compartien la decisió del president i, fins i tot, es van anunciar baixes. Segons fonts presents a la reunió amb Puigdemont al Palau de la Generalitat, els discursos més durs en contra de les eleccions van ser, precisament, de dirigents del PDECat. Fins i tot més contundents que les rèpliques de diputats d’ERC, admetien ahir fonts republicanes. Per exemple, Lluís Corominas (president del grup de Junts pel Sí) va prendre la paraula per advertir que no veia en cap cas una bona opció la convocatòria d’autonòmiques i que tenien el mandat de l’1-O per complir. De fet, Corominas, desmarcant-se d’altres veus del PDECat que havien expressat suport al president, va optar per defensar la proclamació de la República, tal com havien fixat la majoria de diputats de Junts pel Sí en una reunió el dia abans al Parlament. En el seu discurs a l’hemicicle també va reiterar aquesta voluntat i va anunciar que la coalició apostaria avui per seguir amb el mandat de l’1 d’octubre i el procés constituent -unes propostes de resolució que ahir a la nit seguia negociant amb la CUP-. “Ni el Govern ni el Parlament són propietat del consell de ministres del PP”, va exclamar el president de JxSí en un discurs molt aplaudit per la seva bancada.

Veus de suport

A Corominas també el va acompanyar la veu de Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i un dels únics dirigents metropolitans que té el Partit Demòcrata. En el mateix sentit, va demanar que es complís amb el compromís independentista i va rebutjar l’escenari electoral. També ho va expressar públicament a través de Twitter assegurant que no compartia la decisió del president, tal com van fer l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i la de Vic, Anna Erra. Els diputats Jordi Cuminal i Albert Batalla van presentar la dimissió. Un cop el president de la Generalitat va descartar les autonòmiques, però, es van fer enrere. Tot i això, també hi havia dirigents del Partit Demòcrata que defensaven el pacte amb Madrid a través d’unes eleccions. Segons diverses fonts presents a la trobada, la coordinadora del Partit Demòcrata, Marta Pascal, i l’exconsellera d’Ensenyament i diputada de Junts pel Sí Irene Rigau van expressar el suport al president. El mateix conseller Santi Vila -que va dimitir en acabar el ple- defensava els comicis autonòmics com una opció de distensió. “Els meus plantejaments han quedat desautoritzats per la realitat”, va admetre.

El Partit Demòcrata té avui una altra batalla, mostrar-se unit al voltant de les propostes de resolució que pacti la direcció de Junts pel Sí amb la CUP. A l’espera que es concreti la fórmula final per proclamar la República, és probable que s’acabi votant en el plenari. El partit assegura que tots els diputats votaran, però la divisió interna està desfermada i, passi el que passi, el PDECat s’aboca a una nova crisi, l’enèsima des de la seva fundació fa poc més d’un any.