Londres “no reconeix ni reconeixerà la DUI”, diu Theresa May

“El Regne Unit no reconeix ni reconeixerà la declaració unilateral d’independència del Parlament de Catalunya. Es basa en una votació declarada il·legal pels tribunals espanyols. Seguim desitjant que es respecti l’estat de dret, es respecti la Constitució espanyola i es preservi la unitat”. Així, de forma curta però contundent, es va pronunciar Downing Street davant la proclamació de la República.

Des d’Escòcia, posicions molt més matisades. La primera ministra del país, Nicola Sturgeon, va assumir en un tuit el comunicat que va emetre a la tarda la seva consellera de Cultura, Turisme i Afers Estrangers, Fiona Hyslop, que deia: “Comprenem i respectem la posició del govern català. Si bé Espanya té el dret d’oposar-se a la independència, els ciutadans de Catalunya han de tenir la capacitat de determinar el seu propi futur. La declaració d’independència d’avui [ahir] només s’ha produït després de reiterades crides al diàleg. La supressió de l’autogovern no pot ser una solució -continuava- i ha de ser una preocupació per als demòcrates de tot arreu. La Unió Europea té la responsabilitat política i moral de donar suport al diàleg per identificar com la situació es pot resoldre de manera pacífica i democràtica”.

Una altra veu molt solidària amb la República va ser la del president del partit irlandès Sinn Féin, Gerry Adams, que va qualificar de “pas històric” cap a l’establiment d’un nou estat l’acte de sobirania fet ahir pel Parlament. En un comunicat, el dirigent republicà, com va fer també Nicola Sturgeon, va demanar diàleg en assegurar que “ha arribat el moment” que Espanya aprofiti “l’oportunitat” de la proclamació de la República.

Adams creu que el “dret d’autodeterminació” és una de les “pedres angulars” de la legislació internacional i que la declaració de la República Catalana “ha de ser respectada”.

“Vull expressar la meva solidaritat amb el poble de Catalunya. Ara el govern espanyol ha d’acordar l’establiment d’una mediació internacional per seguir endavant”.