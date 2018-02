La Moncloa pressiona la investidura endurint la intervenció

L’educació no és l’únic àmbit en què el govern espanyol estudia una ofensiva a Catalunya a les acaballes del 155. L’executiu de Mariano Rajoy té previst aprovar en les pròximes setmanes una llarga llista de mesures “importants” de caràcter social sota l’empara de la intervenció. La Moncloa ha iniciat una nova etapa que pressiona l’independentisme a desbloquejar la investidura i li recorda qui té actualment la clau de la Generalitat. A més, no té cap problema a conjugar-la amb la guerra ja a cara descoberta entre Mariano Rajoy i Albert Rivera per veure qui enarbora més alt la bandera de l’espanyolisme. A partir d’avui mateix, el govern espanyol comença a posar en escena -tant des de Madrid com des de la delegació a Barcelona- les novetats del 155 per fer encara més evident que és la Moncloa la que governa la Generalitat.

La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmava ahir al migdia des del Congrés que estan ultimant els detalls per allargar el 155 amb temes que afectarien l’educació i la sanitat, a més de la resta de la funció pública, després que ho hagués avançat El País. Evitava entrar en detalls, però poc després saltava l’alerta amb les declaracions del secretari d’estat per a l’Educació, Marcial Marín, que obrien la porta a tocar la immersió. “Els ciutadans de Catalunya es mereixen que se segueixin gestionant els serveis públics”, va justificar Sáenz de Santamaría, que va censurar que, al seu parer, el Parlament estigui “tancat per vacances”.

Està previst que avui mateix el consell de ministres aprovi les primeres mesures de més calat del 155, entre les quals algunes de sanitàries -el ministeri no ha concretat-, i l’inici de la campanya de prevenció d’incendis. La vicepresidenta espanyola va argumentar que comptaven acabar amb el 155 al febrer o principis de març, però que la falta d’acord entre les forces sobiranistes per formar govern a Catalunya els havia “obligat” a prendre “decisions importants” que, segons ella, marquen el calendari de qualsevol comunitat per evitar la “paràlisi”. La paràlisi és, de fet, la principal queixa dels funcionaris de la Generalitat, que reclamen la fi del 155.

Reunió amb SCC a la Moncloa

Mariano Rajoy va dedicar el dia d’ahir a marcar perfil propi, sobretot respecte a Ciutadans, i va deixar clar quins són els seus aliats a Catalunya. Rebia a les 13.15 h a la Moncloa, al costat de Sáenz de Santamaría -que acabava d’arribar del Congrés-, una delegació de Societat Civil Catalana (SCC). Era el segon cop en els últims anys que Rajoy es reunia amb l’entitat unionista, mentre la petició del president del Parlament, Roger Torrent, continua en un calaix des del 22 de gener. Però si el 2014 la trobada amb SCC va ser discreta, ahir Rajoy els va rebre per la porta gran, amb fotografia inclosa, difusió a les xarxes i presència de la cúpula del govern espanyol. Ciutadans va trigar només tres hores a anunciar que Rivera també es reunirà amb els dirigents de l’entitat unionista avui mateix a Barcelona.

En la reunió, Rajoy va confirmar a SCC que estaven estudiant incloure la casella per escollir les classes en castellà a la preinscripció escolar. L’allau de reaccions va ser gairebé immediata. Tots els partits de l’oposició al Congrés menys Cs van denunciar que el govern espanyol vulgui “trencar els consensos” i “segregar els nens per qüestions de llengua”, en paraules de la portaveu del PSC, Meritxell Batet. Però tant per als socialistes com fins i tot per al PDECat i ERC, l’estudi d’ofensives com aquesta demostra que és necessari formar govern a Catalunya com més aviat millor. La pressió de Rajoy, doncs, va tenir efecte. La diputada republicana, Teresa Jordà, va reclamar un Govern “efectiu ja” per “aixecar la llosa de l’article 155”.