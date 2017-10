El PSOE ja busca distanciar-se del PP

La determinació final de Mariano Rajoy de posar en marxa el 155, de manera pactada amb el PSOE i també amb Ciutadans, deixa en una situació molt complicada els socialistes. Tot i ser el principal partit de l’oposició, haurà de treballar per bastir un discurs creïble que es diferenciï del PP després de donar suport a la suspensió de l’autogovern català, encara que amb reserves. Des d’ahir, els primeres espases de Pedro Sánchez ja comencen a refer el missatge per distanciar-se del partit del govern espanyol de cara a continuar amb la legislatura espanyola i, paral·lelament, també en clau clarament electoral amb la vista posada al 21 de desembre.

Una de les promeses que Pedro Sánchez va aconseguir arrencar a Rajoy va ser l’activació de la reforma constitucional al Congrés. La comissió d’estudi que ha d’abordar la modernització territorial durant sis mesos encara no s’ha constituït i queda lluny el grup de treball que ha de consensuar una nova proposta de la carta magna. El PSOE es trobarà al davant la bel·ligerància de Ciutadans amb la descentralització de l’Estat i les cessions de competències a la Generalitat de les últimes dècades. Sobre aquesta bel·ligerància, ahir el secretari general dels socialistes ja va advertir: “L’autogovern no és una concessió”. També haurà de lidiar amb un PP poc entusiasta amb la reforma constitucional i encara menys amb una proposta federal, tal com planteja el PSOE. Rajoy va ser prou explícit en el seu discurs de defensa de l’aplicació del 155 al Senat, en què es va preguntar -retòricament- si la intervenció de les institucions catalanes s’havia de compensar posteriorment amb més autogovern, cosa que causaria “diferències entre ciutadans”.

Encara amb la declaració d’independència ben present, Sánchez va aprofitar la seva participació en el congrés del PSOE manxec, on es ratificarà el lideratge d’Emiliano García-Page, per acusar els independentistes de “violentar l’estat de dret” i de “trair el catalanisme que va aconseguir les més grans quotes d’autogovern”. A més, va insistir que a l’esquerra “no hi ha banderes”, motiu pel qual el moviment català no es pot situar, al seu parer, en aquest espectre. Sánchez el va comparar amb processos com el Brexit, que “creuen salvaguardar-se tancant les fronteres”. A les crítiques a l’independentisme s’hi va sumar la presidenta del partit, Cristina Narbona, que després d’escoltar la declaració institucional de Carles Puigdemont li va recriminar que s’instal·li en una “realitat paral·lela”. “Accepti les persones que ha designat el govern espanyol per governar la Generalitat”, li va demanar.

Lloança al PSC

El secretari d’organització del partit, José Luis Ábalos, amb l’ull posat al 21 de desembre, va enaltir el paper del PSC davant el Procés. Al congrés dels socialistes gallecs, va criticar “l’immobilisme” del PP i “l’espectacle d’urnes i porres” de l’1-O. “No hauríem d’haver arribat a aquesta situació”, va assenyalar Ábalos, que va apuntar que la “campanya de les eleccions catalanes ja ha començat”.