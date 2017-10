Puigdemont podria ser detingut a partir de dilluns

La fiscalia de la sala segona del Tribunal Suprem està acabant de perfilar la querella que presentarà dilluns contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tot el Govern -fins i tot per als que no són aforats- i els membres de la mesa que ahir van facilitar la votació de la declaració d’independència pels delictes de sedició, rebel·lió, prevaricació, desobediència i malversació. Segons va poder saber l’ARA, la fiscalia també demanarà presó com a mesura cautelar. L’operació està dirigida pel fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza.

La querella, de fet, ja estava redactada i només faltava incloure-hi l’acte d’ahir. L’argumentació de la fiscalia és que la declaració d’independència culmina un pla premeditat, des de l’inici fins al final, que finalment s’ha materialitzat i consumat. La inclusió del delicte de rebel·lió, que comporta penes de fins a 25 anys de presó, permet portar la causa davant del Suprem i esquivar així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que es considera que afecta la integritat territorial de l’Estat.

El mateix dilluns la sala segona del Suprem decidirà si admet a tràmit la querella i si accepta les mesures cautelars. Els encarregats de prendre la decisió seran cinc magistrats de la sala d’admissió, entre els quals el president de la sala segona, Manuel Marchena. Les possibles detencions, doncs, es produirien el mateix dilluns.

La decisió judicial s’activarà després d’un dia de forta càrrega política a Madrid. Hi ha dues frases del discurs de Mariano Rajoy -que ja va parlar d’“acte delictiu” per facilitar el terreny a Maza- especialment dirigides a afegir llenya al foc en les hores prèvies a la declaració formal d’independència.

“No ha passat res substancial”

L’equip de Soraya Sáenz de Santamaría -que va tenir l’oportunitat d’examinar la iniciativa de Puigdemont de convocar eleccions autonòmiques dijous al matí- havia decidit assenyalar en el discurs de Rajoy el president de la Generalitat. Va ser quan el president del govern espanyol va apuntar “No ha passat res substancial des de llavors, des del consell de ministres de dissabte, per decidir canvis”, en referència a l’anunci de Carles Puigdemont que pensava convocar eleccions autonòmiques, i en el qual alhora culpava el govern central de no donar-li seguretat que es cancel·laria la tramitació de l’article 155.

La segona afirmació de Rajoy apuntava que “assossegar el desafiament suposaria reconèixer categories desiguals de ciutadans”, és a dir, que el president del govern espanyol ve a exposar la seva oposició a una política d’“apaivagament” de Puigdemont i la Generalitat. Per això no “va facilitar”, com li van demanar el lehendakari, Iñigo Urkullu, i el PSC-PSOE, la marxa enrere de Puigdemont a canvi de les eleccions autonòmiques anticipades d’acord amb l’ordenament constitucional d’Espanya. Rajoy s’ha convertit, doncs, en falcó, i això obre el camí al fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, per desenfundar la seva querella criminal per sedició i rebel·lió contra Puigdemont, Junqueras i tot el Govern.