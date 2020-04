Reinventar els projectes solidaris en temps de covid-19

Tancats a casa els membres d’organitzacions no governamentals i fundacions que treballen sobre el terreny s’han de reinventar per evitar que la feina feta durant anys acabi derrotada pel covid-19. “Estem tancats i així hi ha el perill de perdre el contacte directe amb les persones, amb els nens i les famílies. I és molt important poder tenir contacte amb ells, així que utilitzem les xarxes socials i els whatsapps com sigui”, explica Rayana Santuchi, la coordinadora de la Fundació Barça al Brasil. Confinada a Rio de Janeiro, Santuchi admet preocupació per veure com afectarà les comunitats on fa anys que treballa la Fundació aquest nou context, en què bandes criminals recuperen espais perduts i moltes famílies no poden fer cas de les recomanacions perquè “viuen el dia a dia sense estalvis”. “En molts casos, han de sortir al carrer per guanyar diners, per treballar. A les zones pobres el risc és més gran i intentem que puguin alimentar-se aquests dies sense haver de sortir de casa”, es queixa. “A Rio de Janeiro estem col·laborant amb un soci local per poder oferir una donació de cistelles bàsiques per a les famílies més necessitades al complex de faveles de Na Maré”, explica. La Fundació utilitza la xarxa de contactes del club, a nivell de patrocinadors, i la Fundació, per trobar solucions.

“Aquí la situació és cada dia que passa més complicada, no només pel coronavirus. El Brasil és un dels llocs on el govern ha tingut més problemes per coordinar una resposta i contenir-ne l’expansió. Els governadors regionals no han vist les coses igual que el president. I cal sumar-hi tota la dificultat que el país ja vivia abans, per l’alta taxa d’atur i la desigualtat social, que ara s’està intensificant encara més”, recorda Santuchi, admetent que un dels riscos d’aquest moment és accelerar un procés de desigualtats socials.

La Fundació del Barça fa anys que treballa al Brasil. “El futbol sempre ha sigut un ascensor social per permetre a joves trobar una sortida. I el fet d’haver vist tants brasilers al Barça ha donat una imatge molt bona del club. Per això la Fundació treballa aquí per canviar vides. Tenir el Barça treballant a casa seva és un motiu d’esperança. Amb els nostres projectes podem ajudar-los”, explicava fa uns mesos Edmílson, exjugador campió d’Europa amb el Barça, que va crear una fundació que tenia com a objectiu allunyar joves de zones problemàtiques de la violència. Un projecte al qual s’hi va sumar la Fundació del Barça amb FutbolNet, una metodologia d’intervenció social creada el 2011 que utilitza el futbol i l’activitat física com a eines per millorar la vida de joves que es troben en contextos vulnerables. A la zona de Na Maré, més de 5.000 joves han gaudit d’una educació esportiva en valors gràcies a aquest projecte nascut el 2012. “El projecte crea un espai esportiu segur, on els joves se senten com a casa, on poden aprendre”, explica Santuchi. “Ara el repte és mantenir viva aquesta idea en aquest nou context en què no pots treballar amb els joves sobre el terreny, en què no podem crear dinàmiques d’equip”, recorda sobre els projectes de la Fundació tant a Rio de Janeiro com a São Paulo.

Buscar aliments

La Fundació del Barça, que ha celebrat fa poc els seus 25 anys, utilitza la xarxa de socis i patrocinadors que té per intentar reformular-se aquests dies. Si abans la prioritat era educar joves, ara és assegurar-se que les famílies no pateixin una crisi que posi en perill el futur dels seus fills. “Educadors, coordinadors i altres entitats estem fent el possible per aconseguir donacions i ajudes econòmiques o d’aliments per poder garantir l’alimentació bàsica d’aquestes famílies”, explica confinada a Santa Marta, al nord de Colòmbia, Laia Martín, la coordinadora metodològica de programes de la Fundació Barça a l’Amèrica Llatina. La Fundació està ajudant aquests dies centenars de famílies a Mèxic, el Salvador, Brasil o Colòmbia. “Hem hagut de suspendre l’activitat de tots els nostres programes. Estem preocupats per les famílies de tots els participants dels nostres projectes perquè viuen d’ingressos diaris de treballs informals, com pot ser la venda ambulant”, explica Martín, i recorda: “Molts governs de la regió han pres mesures similars no pas per tenir molts casos de coronavirus, sinó perquè tenen uns sistemes sanitaris fràgils. El risc és gran”.