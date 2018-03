Transport: Talls als ferrocarrils del Vallès i embussos a Barcelona

Les manifestacions i l’acció d’alguns piquets amb motiu del Dia de les Dones van provocar problemes de mobilitat ahir a la ciutat de Barcelona i, en menor mesura, en altres llocs de Catalunya, sobretot a primera hora del matí. Al final del dia, el nombre de passatgers a Rodalies Renfe va baixar un 25% i al metro de Barcelona el descens va ser del 18% respecte a un dia laborable normal, segons va informar l’agència ACN.

Els problemes més importants es van produir a Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia del Vallès, quan un grup de persones van ocupar la via a Sant Cugat del Vallès i, per seguretat, l’empresa va suspendre la circulació de trens durant una hora. Els combois de la S-1 a Terrassa i la S-2 a Sabadell van deixar de funcionar i el tall també va afectar la L6, amb suspensió del servei durant una estona, i la L-7, que anava amb retards. Però a quarts de deu l’empresa informava que el servei s’havia normalitzat a la S-1 i la S-2, malgrat que durant tot el dia es van anar arrossegant alguns problemes, amb retards i trens suprimits.

A la mateixa hora, diverses manifestacions més o menys nombroses van provocar importants retencions en els principals accessos a Barcelona, com a l’avinguda Meridiana, la Gran Via i la Diagonal, així com les Rondes. Segons fonts de la Guàrdia Urbana, els talls de les vies van començar cap a les 7 del matí i es van anar produint de manera intermitent. En ser l’hora punta de desplaçaments, els talls van provocar importants retencions a les entrades de la ciutat i en algunes de les principals vies de la capital catalana, com l’avinguda Meridiana a l’altura de Glòries i Fabra i Puig; la Diagonal a la zona del Palau Reial; el carrer Balmes; la Via Augusta; la ronda del General Mitre; la Gran Via; el carrer Urgell o la plaça Karl Marx, on piquets i grups de persones, majoritàriament dones, van tallar durant uns minuts la circulació.

També hi va haver talls de carreters a altres zones de Catalunya. Entre els que van provocar més problemes de trànsit hi ha el de la carretera C-55 a l’altura de Manresa, on la circulació va quedar interrompuda a primera hora del matí per una manifestació que reivindicava la igualtat entre homes i dones.

Serveis mínims

Els serveis públics de transports van complir els serveis mínims decretats, però això no va impedir alguns problemes de desplaçaments, tant en els autobusos urbans de Barcelona com en el metro i la Renfe, sobretot a Rodalies.

Els autobusos de Barcelona circulaven amb normalitat, si bé anaven en general més plens del que és habitual i en molts casos trigaven més temps a fer el trajecte pels problemes de circulació a la ciutat.

A l’estació de Sants, l’aparença era la d’un dia normal, tot i que amb menys gent del que és habitual i amb queixes d’usuaris perquè el seu tren s’havia cancel·lat perquè no formava part dels serveis mínims. També hi va haver queixes per falta d’informació als usuaris, malgrat que a les taquilles hi havia detallats els serveis mínims i la companyia informava pels seus canals habituals i a través de les xarxes socials. Tot i el compliment dels serveis mínims, es van produir alguns retards en les circulacions, com es podia comprovar per les protestes dels usuaris a les xarxes socials i les respostes de l’empresa operadora.

Els serveis essencials garantien el 72% de la circulació de trens d’alta velocitat i de llarga distància. En el cas de Rodalies, els serveis mínims eren d’un 50% dels trens habituals, i del 75% en hora punta, és a dir, entre les 6 i les 9 hores; entre les 13.30 i les 15.30 hores; i entre les 18.30 i les 20.30 hores. Respecte als trens de mitja distància (Regionals), els serveis mínims garantien el 65% del total de circulacions.

Al matí, l’efecte de la vaga i les dificultats de mobilitat es van fer patents al metro de Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va haver de regular intermitentment l’accés de passatgers en algunes estacions. En concret, a les de Sagrera i Sagrada Família, per evitar aglomeracions perilloses d’usuaris a les andanes.

Transports Metropolitans de Barcelona va informar que la vaga va provocar incidències per la diferència entre oferta i demanda, cosa que va obligar a primera hora a regular alguns accessos entre les 7.30 i 7.40 hores. A primera hora, en les línies 1, 2 i 3 els trens circulaven cada 5 minuts; a la línia 4, cada sis minuts i mig; i a la 5, cada quatre minuts i mig. A les línies automàtiques (L9 Nord, L9 Sud, L10 i L11), la freqüència de pas era la mateixa que els altres dies. Els serveis mínims per al metro i autobús de Barcelona s’havien fixat en el 50% de l’oferta habitual en hora punta -de 6.30 a 9.30 i de 17.00 a 20.00-, i del 25% la resta del dia. Durant la jornada, la freqüència de pas era inferior a l’habitual, i això va provocar algunes aglomeracions a les andanes.