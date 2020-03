"Hi ha col·lectius més necessitats": el Valladolid, l'Osasuna i l'Eibar rebutgen els tests de coronavirus de la LFP

El Valladolid ha rebutjat els tests de coronavirus que els ha volgut proporcionar la LFP perquè cap jugador presenta símptomes i considera que hi ha col·lectius menys beneficiats que els necessiten més. "És cert que la Lliga els va posar a la nostra disposició, però no hem realitzat les proves per criteri mèdic i criteri social. Cap jugador presenta símptomes i creiem que hi ha col·lectius molt menys beneficiats i amb més necessitats. Són ells els que han de tenir la prioritat", ha explicat David Espinar, director del gabinet de presidència i portaveu institucional del club en una entrevista difosa per l'entitat.

"Hi ha un comitè de diverses àrees que diàriament repassa tots els temes que estan damunt de la taula. Des del principi vam tenir clar que ho havíem de posar tot de la nostra part per preservar la salut dels nostres treballadors i de totes les persones que indirectament formen part del club", ha analitzat Espinar.

L'Osasuna ha seguit el mateix criteri. "En primer lloc volem agrair a la Lliga el haver treballat per aconseguir aquests tests i que se'ls poguéssim fer als futbolistes. Però nosaltres hem pres la decisió de no fer aquests tests sobre la base de la humilitat i la sensatesa. Primer perquè considerem que a hores d'ara no està clar quin és l'horitzó de tornar a tornar a la competició. Això vol dir que a hores d'ara, els futbolistes i els que formem part de el Club Atlètic Osasuna som ciutadans normals i corrents i no hem de tenir cap tipus de privilegi i per aquesta raó entenem que qualsevol tipus de test, val més emprar-lo en qualsevol persona que tingui símptomes i estigui en perill de risc. tot i això, un cop tornem a la competició, entenem que els futbolistes i el nostre servei mèdic, hauran d'estar sempre vigilants perquè qualsevol tipus de problema que pugui succeir, ho tinguem controlat i no hi hagi cap tipus de risc", ha explicat Fran Canal, director general de l'Osasuna.

L'Eibar, per la seva banda, ha pres la decisió de renunciar a aquestes proves perquè consideren que hi ha altres prioritats, ja que al club no hi ha cap persona amb símptomes i han donat tots els tests a l'Okasidetza, el servei de salut pública del País Basc.