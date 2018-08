Els carburants canvien de nom

Continuarà havent-hi gasolina 95 i gasoil d’automoció. Els productes, de fet, no canvien. Però a partir del 12 d’octubre un nou etiquetat a les gasolinera donarà més informació al consumidor sobre el carburant que hagi escollit, i els cotxes nous també hauran de portar etiquetes que informin per a quins combustibles estan preparats.

Com passa molts cops, el nou etiquetatge dels carburants obeeix a una normalització i harmonització impulsada per la Unió Europea. La forma de l’etiqueta ens dirà de quin combustible es tracta: rodona és gasolina, quadrada és gasoil, i el rombe es destina als gasos d’automoció -hidrogen, gas natural comprimit, gas natural liquat i gas liquat del petroli-. A l’etiqueta s’informarà de les característiques de cada carburant. Per exemple, en el cas de les gasolines, el percentatge d’etanol que conté o, en el cas del gasoil, la quantitat de biodièsel.

La normalització a escala europea s’ha fet per fer front a la necessitat d’informació davant els canvis que hi haurà els pròxims anys, amb cada cop més combustibles alternatius, en gran part per la pressió dels consumidors i de les legislacions per rebaixar les emissions. Els 28 estats de la UE, a més d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Macedònia, Sèrbia, Suïssa i Turquia, compartiran aquest etiquetatge únic.

Els productes actuals de les gasolineres no desapareixeran, com tampoc serà obligatori que les estacions de servei tinguin els deu tipus de carburant que ara estrenen etiqueta, segons explica la patronal de les gasolineres AOP (Associació d’Operadors Petrolífers). De fet, l’ús de combustibles com el gas natural o l’hidrogen no és gens habitual encara i la majoria de gasolineres no en tenen.

A més, els vehicles que s’han venut fins ara no estaven obligats a dur la informació sobre el tipus de carburant que utilitzen. És a partir de la nova normativa que entrarà en vigor a l’octubre que hauran de portar una etiqueta a prop del tap del dipòsit, una informació que també haurà d’incloure el manual de l’usuari. Això afecta ciclomotors, motocicletes, tricicles i quadricicles, turismes, comercials lleugers, comercials pesants, autobusos i autocars. En els punts de repostatge, tant al sortidor com a la punta de la mànega, també hi haurà l’etiqueta normalitzada amb el tipus de combustible de què es tracti.

¿Com afecta el consumidor?

“El consumidor no ho notarà gaire”, explica Víctor García, secretari general de l’Associació Espanyola de Venedors al Detall de Carburants i Combustibles (Aevecar). Segons explica aquest representant de les gasolineres, la informació que es trobarà un consumidor quan faci gasolina serà la mateixa que ara, és a dir, gasolina 95, gasolina 98 o gasoil d’automoció, però l’etiqueta “determinarà el grau de biocombustible” de cada sortidor.

És a dir, a l’etiqueta rodona de les gasolines hi haurà la lletra E seguida d’un número, que voldrà dir el percentatge d’etanol que conté. En el cas del gasoil, dins un quadrat hi trobarem la lletra B més un número, que significa el percentatge de biodièsel, i també hi podrem trobar les lletres XTL, reservades per a dièsel sintètic.

La pregunta és què han de fer els usuaris de cotxes antics, sense etiqueta. Doncs hauran d’utilitzar el combustible habitual.

Un altre problema que hi pot haver és que no hi hagi el sortidor del combustible que s’indica a l’etiqueta del vehicle. En aquest cas s’ha de tenir molt en compte que un vehicle que accepti una quantitat alta de biocombustible pot anar amb un carburant que en contingui en inferior quantitat, però no passa el mateix en sentit contrari; per exemple, un cotxe amb l’etiqueta E85 (bioetanol) pot funcionar amb gasolina normal, però, en canvi, no es pot posar E85 en un automòbil que funciona amb gasolina normal, segons expliquen a l’AOP.