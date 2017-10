“Els carrers són de tots, no només dels independentistes”

Tot i que no és un habitual de les manifestacions -assegura que anteriorment només havia anat a la del 8 d’octubre de Societat Civil Catalana-, el Francesc va sortir ahir al carrer per reivindicar la unitat d’Espanya. Juntament amb els seus quatre fills i la seva dona, reivindicaven amb un to festiu consignes en contra de la independència i a favor de la policia espanyola.

“Hi ha hagut un cop d’estat i cal recuperar la legalitat”, expressava el manifestant, que assegurava que després de la proclamació de la DUI era necessària l’aplicació de l’article 155. Matisa, però, que si Puigdemont hagués convocat eleccions no hi hauria donat suport. “Jo també soc català, no fotem”, insistia.

Com ell, la majoria de manifestants que van participar ahir a la manifestació Tots som Catalunya. Per la convivència, seny! organitzada per Societat Civil Catalana, estaven a favor de l’aplicació d’aquest article de la Constitució. Al llarg de la marxa es podien veure molts cartells amb el número 155 i d’altres amb consignes a favor d’aplicar-lo. “És molt gros que s’apliqui el 155, però si incompleixen la legalitat no els queda cap alternativa”, opinava la Isabel (80 anys), que denunciava que hagi triomfat “el catalanisme il·legal”. En canvi, l’Enrique, provinent de Huelva i que fa 7 anys que viu a Barcelona, considera que no s’ha aplicat el 155. “Només s’han convocat eleccions”, deia.

A la manifestació -a la qual van participar 300.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 1.300.000 segons els organitzadors- hi assistien persones de totes les edats amb banderes espanyoles i catalanes. Conscient que hi hauria demanda de banderes, el Mohamed (un venedor ambulant) va situar-se al passeig de Gràcia des de primera hora. “Són les 12 h i ja n’he venut 25: espero vendre’n moltes més al llarg del matí”, va expressar el Mohamed, que venia les banderes d’Espanya mida estàndard a cinc euros.

Precisament, el fet que hi hagi tantes banderes a les manifestacions que hi ha hagut les últimes setmanes a Barcelona -tant les unionistes com les independentistes- disgusta l’Alfred (52 anys). No obstant això, creu que els fets han arribat “a tal extrem” que cal manifestar-se. L’Alfred portava un cartell que reivindica que els “carrers són de tots”, perquè està “indignat que l’independentisme se’ls apropïi”.

“M’indigna que es parli en nom del poble de Catalunya a l’hora de declarar la independència unilateral”, denuncia l’Alfred, que recordava que ell també és català.

Durant la marxa es van sentir càntics a favor de la unitat d’Espanya de tota mena: del clàssic “ yo soy español ”i “ ¡viva España! ” al “ no nos engañan, Cataluña es España ”.Sens dubte, però, el càntic amb més èxit va ser “ Puigdemont a prisión ”. Tot i que de forma menys recurrent, també reivindicaven amb passió l’empresonament de Carme Forcadell. Amb un marcat ambient festiu, molts manifestants duien un altaveu que feia sonar el “ Viva España ” de Manolo Escobar i l’himne nacional espanyol.

Si bé a les manifestacions independentistes es xiulen els helicòpters de la Policia Nacional -“Fora les forces d’ocupació” és un dels càntics habituals-, passa tot el contrari a les manifestacions unionistes. Cada vegada que ahir passava l’helicòpter de la Policia Nacional, els manifestants aplaudien i reivindicaven “ esta es nuestra policia”.

De fet, hores després, el compte del cos de seguretat tuitejava a favor de la manifestació. “#TotsSomCatalunya, Catalunya és de tots. Defensarem l’estat de dret i la legalitat per tots, per la unitat i sensatesa #Estamosporti”, expressava un dels tuits. En un altre mostraven un vídeo de la vista aèria de la marxa.

“Això és històric”

El moment estrella de la manifestació es va produir amb els parlaments, especialment el de l’exministre socialista Josep Borrell, que ja va parlar a la manifestació anterior. Borrell va denunciar la marxa d’empreses de Catalunya i va criticar durament l’actitud del vicepresident econòmic, Oriol Junqueras. Tot seguit els manifestants van aplaudir i van recordar-li que ja no tenia aquest càrrec gràcies al 155.

Per tancar l’acte, l’organització va posar el Cant de la senyera, l’ Oda a l’alegria i l’himne d’Espanya. Sens dubte, el més corejat dels tres va ser l’himne nacional espanyol. Com en tots els grans esdeveniments, la majoria de manifestants van treure el mòbil per enregistrar el moment. “Això és històric”, celebrava un d’ells.