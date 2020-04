El ciclisme es conjura per salvar el Tour

El Tour de França, un dels últims esdeveniments esportius de primer nivell a acceptar que hauria de canviar de plans per culpa del covid-19, ja té noves dates. Si inicialment s’havia de fet entre el 27 de juny i el 19 de juliol, ara s’ha programat del 29 d’agost al 20 de setembre. La Unió Ciclista Internacional (UCI) va anunciar un nou calendari en què prioritza salvar les tres voltes més històriques a l’espera de veure si el coronavirus permet tirar endavant els seus nous plans. “El ciclisme ens necessita, necessita el Tour”, va dir el director de la prova francesa, Christian Prudhomme.

Després d’una reunió de tots els components del món del ciclisme, l’UCI va decidir que el Tour es disputaria entre el 29 d’agost i el 20 de setembre, tal com havien proposat els seus organitzadors, condicionats per la decisió del govern francès de prohibir grans esdeveniments fins al juliol. Amb les noves dates, la Vuelta a Espanya, prevista inicialment entre el 14 de agost i el 6 de setembre, s’haurà de fer a finals d’octubre, després del Giro. La prova italiana es farà a l’octubre, en dates encara per definir. A més, l’UCI mantindrà les dates del Mundial de Ciclisme en Ruta, previst del 20 al 27 de setembre a la localitat suïssa d’Aigle-Martigny, després del qual es disputarà el Giro d’Itàlia i la Vuelta.

El president de l’UCI, David Lappartient, va justificar els canvis afirmant que “el Tour és essencial per a tot el ciclisme”. “El manteniment d’aquesta prova en les millors condicions possibles és clau per la seva posició central en l’economia del ciclisme”, va dir. La idea de l’UCI és intentar salvar com més proves millor i, per fer-ho, vol proposar un calendari abans del 15 de maig que inclogui proves femenines. La prioritat, però, sempre serà defensar el Tour, el Giro i la Vuelta. Després, tocarà buscar data per a aquelles proves conegudes com els monuments del ciclisme, ajornades les últimes setmanes per culpa del covid-19. És el cas de la Milà-Sanremo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastogne-Lieja i el Giro de la Llombardia. “És una proposta que genera esperança, però tot dependrà de la pandèmia. El 80% del ciclisme es fa a Europa i necessitarem que millori la situació a nivell sanitari”, deia realista el director de l’equip Movistar, Eusebio Unzué.

La Volta a Catalunya, pendent

Els pròxims dies, doncs, poden ser claus per veure si apareix un forat al calendari per fer la Volta Ciclista a Catalunya. Justament aquest any, el de l’edició número 100, la prova catalana no es va poder fer del 23 al 29 de març. “Amb les dates del Tour, aparentment s’aclareixen moltes coses, però encara queden moltes preguntes sense resposta. Nosaltres no podem coincidir amb cap de les tres grans proves, que ocuparien tot el setembre i octubre. Ens n’aniríem, doncs, al pròxim novembre. I falta saber si el Giro i la Vuelta a Espanya mantenen un calendari de tres setmanes. Estem davant d’un escenari complex en què no sabem si la podrem fer. Estem pendents de veure com acaba tot plegat per veure si podem trobar un forat”, admet el director de la prova, Rubén Peris, parlant amb l’ARA. “Ara mateix no puc dir si la podrem fer o caldrà esperar fins al 2021”, conclou.