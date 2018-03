8-M: les dones diuen prou

Avui fa 107 anys que se celebra que el 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, però la d’avui no serà una jornada reivindicativa més. Amb més transcendència, més crítica i més denúncia que mai, les dones avui diuen prou a les desigualtats i al masclisme. I ho fan amb la convocatòria d’una vaga sense precedents per demostrar que sense elles el món s’aturaria. Una aturada general per evidenciar els buits que hi hauria si la meitat de la població deixés les seves tasques. Les remunerades i les que no ho són. Perquè la vaga és laboral -es volen denunciar les desigualtats i la bretxa salarial del 25% entre homes i dones-, però també estudiantil, de consum i de cures. Aquesta última és la diferència més important respecte a altres vagues perquè ha de servir per evidenciar que són les dones les que es fan càrrec de les feines invisibilitzades, com la criança dels fills, les feines de la llar o la cura de familiars dependents. La convocatòria insta les dones a no fer aquestes feines que, tot i que no són remunerades, són imprescindibles en el dia a dia i sostenen la vida quotidiana de qualsevol família.

La vaga és una esmena a la totalitat a la situació actual de les dones. Segons el manifest, es convoca per reivindicar la igualtat de drets i oportunitats, però també per denunciar les discriminacions que pateix el col·lectiu, des de les laborals fins a l’assetjament i la violència masclista. Impulsada per la Comissió 8-M, que agrupa diversos col·lectius feministes, la crida ha rebut el suport de més de 600 entitats de la societat civil que, amb més o menys intensitat, secundaran la vaga.

Les diferències rauen, sobretot, en el posicionament que han pres els sindicats. La CGT és qui formalment ha convocat la vaga de 24 hores davant el ministeri de Treball per donar cobertura legal a les persones que no vagin a treballar, una aturada general que han secundat altres organitzacions sindicals, com la IAC, la Intersindical, la CNT, la COS o la USTEC. En canvi, els grans sindicats, com CCOO o la UGT, han convocat a fer aturades parcials de dues hores per torn i a participar en les manifestacions. “Les vagues cal fer-les per guanyar, i entenem que dues hores per torn és el necessari per veure el grau de conscienciació entre els treballadors”, va argumentar Rafael Espartero, de la UGT.

La ministra anirà a treballar

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va dir que anirà a treballar “per la igualtat”. “Ser feminista és una etiqueta”, va defensar a la SER. En canvi, ERC, el PSC, Catalunya en Comú - Podem i la CUP s’han adherit a la vaga general, i el PSC secundarà l’aturada de dues hores que promouen la UGT i CCOO.

Sigui com sigui, on totes les sensibilitats acabaran trobant-se és en les manifestacions que hi ha convocades a la tarda a gairebé totes les capitals de província. La de Palma sortirà de la Plaça d’Espanya a les 19 hores i acabarà a la plaça Joan Carles. Els actes a cada una de les Illes arrancaran devers les 11 hores del matí.

Palma

A les 11 hores, hi ha la primera concentració de les 18 que hi ha convocades pel Moviment Feminista a Balears i la vaga del #8M, és a la plaça d’Espanya.A les 11,30 hores té lloc la concentració a l’Hospital Son Espases, concretament al hall de consultes externes. A la mateixa hora es concentren les dones que fan feina a l’aeroport de Palma, a la zona de sortides.

A les 12 hores tindrà lloc la concentració convocada pel Moviment Feminista de Mallorca davant l’Ajuntament de Palma, a la plaça Cort.

A aquesta mateixa hora hi ha prevista una altre concentració a l’Autoritat Portuària, a Endesa (al carrer Sant Joan de Deu).

A les 12,30 hores, les dones periodistes de Balears es concentraran a Palma i llegiran un manifest unitari que han firmat més de 6.000 periodistes de tot el país, serà a la plaça de Cort.

Eivissa

A Eivissa, a les 10 es reuneixen els piquets de la vaga a Eivissa, al parc de la Pau. A les 11.30 h hi ha prevista una concentració a l’hospital residencia Cas Serres i tambéa l’Hospital Can Misses.La manifestació tindrà lloc a les 18 hores i partirà del parc de la Pau.

MenorcaA les 12 hores tindrà lloc de concentració del Dia de la Dona al Consell de Menorca, i també a l’Ajuntament de Maó i al de Ciutadella.A mateixa hora a Ciutadella hi ha una concentració conjunta amb estudiants, a la plaça del Born.

La manifestació començarà a les 19 hores i partirà de la plaça de l’explanada de Maó. Explanada de Maó.