Fox, la gran aliada de les ones s’allunya tímidament de Trump

El director de campanya de Donald Trump, Matt Morgan, va emetre un comunicat divendres al migdia, poc després que es conegués que Joe Biden havia superat Trump a Pennsilvània, en què assegurava entre altres coses que la cadena de televisió Fox News, fins ara la gran aliada del president republicà a l’hora de difondre la seva propaganda, havia tingut un comportament “irresponsable i equivocat” atribuint dimarts a la matinada la victòria dels demòcrates a l’estat d’Arizona. Però el recompte continua i, tot i les crítiques, la cadena no s’ha retractat, mentre que els republicans esperen recuperar terreny i endur-se’n els onze compromissaris.

Aquest seria un símptoma d’un possible allunyament de la Fox respecte a Trump. Però en opinió dels assessors del president, no seria el primer cas. Perquè el magnat no va quedar gens satisfet de l’actuació de Chris Wallace, una de les cares de referència del canal ultraconservador, que va moderar amb mà de ferro i amb gran professionalitat el primer i sorollós debat amb Joe Biden.

¿Fins a quin punt s’ha produït el divorci, doncs? En les últimes 48 hores hi ha hagut uns quants símptomes contradictoris més. Mentre que dijous el discurs dels periodistes era més contemplatiu, i fins i tot alguns reporters destacats a Filadèlfia (Pennsilvània) havien conversat amb interventors republicans que desmentien la versió de Trump segons la qual se’ls havia vetat el dret de controlar el recompte, ahir el discurs va variar i es va inclinar més cap a la teoria que abona les irregularitats en diferents parts del país. No pas els presentadors -que ahir van recordar que Trump no havia presentat proves de les denúncies de “frau”-, però sí els comentaristes, ariets de l’estratègia trumpista.

Però la CNN, rival de la Fox i de Trump, va informar ahir que els directius de la cadena havien prohibit a les seves estrelles anomenar Biden president electe encara que es confirmi la seva victòria.