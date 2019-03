Manifestacions arreu de Catalunya: els col·lectius feministes tornen al carrer

260x366 La lluita per la igualtat real La lluita per la igualtat real

El punt àlgid de la mobilització d’aquest divendres serà a la tarda, quan els col·lectius feministes han convocat manifestacions arreu del país. La més multitudinària s’espera a Barcelona: a les 18.30 h, la marxa sota el lema “Ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere” sortirà de la plaça d’Espanya per la Gran Via i en direcció a la plaça de Catalunya, on hi haurà els parlaments. Una segona capçalera del bloc de dones lesbianes i trans començarà uns metres abans, a Gran Via amb Entença, mentre que a les quatre de la tarda els col·lectius de dones migrants es concentraran a Gran Via amb Rocafort.

A Tarragona, la manifestació està convocada a les 6 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco. Una hora més tard començaran les concentracions a Girona -a la plaça Independència- i a Lleida, on s’ha convocat a la plaça 8 de Març. En la majoria de capitals de comarca també hi ha manifestacions, que es poden consultar al web Vagafeminista.cat. També s’hi recullen tota mena d’activitats, com esmorzars i dinars populars, tallers d’autodefensa o lectures de poemes feministes.

Els estudiants es manifesten

Un dels col·lectius més mobilitzats serà l’estudiantil, que ha convocat també les seves manifestacions. A les 12 h hi haurà concentracions a la plaça Universitat de Barcelona, a la Imperial Tàrraco de Tarragona, a la plaça U d’Octubre de Girona i a la plaça Ricard Vinyes de Lleida.

La vaga laboral afectarà, entre altres sectors, els transports, les escoles i hospitals, però es garanteixen uns serveis mínims. Renfe funcionarà al 33% tot el dia, mentre que els Ferrocarrils de la Generalitat, el metro i el tramvia ho faran al 50% en hores punta -de les 6.30 a les 9.30 i de les 17.00 a les 20.00- i al 25% la resta del dia.