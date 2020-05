“Sense mascaretes no entrarem a les oficines on s’ha donat positiu”

Ni guants, ni mascaretes, ni gel desinfectant. “L’únic que compleixo és la distància mínima d’un metre i mig amb el company de feina i és perquè treballo sol”. Jaume Clots -nom fictici com el de la resta de testimonis- no ha perdut el sentit de l’humor tot i les precàries condicions de seguretat en les quals està treballant. Entrega mobles a domicili. Va parar la seva activitat durant el confinament total però després de Setmana Santa va tornar a la feina i amb les mateixes condicions: “Zero protecció tot i que entro cada dia per deixar els mobles a una vintena de cases”, apunta. Ho ha dit a l’empresa un parell de cops i ha optat per comprar-se un gel desinfectant, però afegeix que té por de pressionar perquè la seva dona s’ha quedat sense feina i “algú ha de portar diners a casa”.

Quan va acabar el confinament total, Joan Sánchez va haver de tornar al call center on treballa i que dona servei a una entitat bancària. “No hi havia ni guants, ni mascaretes, i la distància amb el company de feina era escassament de 30 centímetres. A més compartíem teclat i cascos”, explica. L’única diferència amb el confinament inicial és que hi havia gel per a les mans. Fa pocs dies que la companyia els va dir que facin teletreball després de detectar-se diversos casos de coronavirus. “Quan em diguin que he de tornar al lloc de feina, no hi aniré”, diu, tot i saber que es pot quedar a l’atur.

La manca de mesures, però, no només afecta els treballadors no essencials. N’hi ha d’essencials que les estan patint des que va arribar la pandèmia. És el cas d’Aurora Gil, que treballa netejant les instal·lacions d’un dels aeroports catalans. “Ja hem dit que sense mascaretes no entrarem a les oficines on s’ha donat un positiu. Som les que tenim més risc de contraure el coronavirus!”, recalca abans de lamentar que, alguns treballadors s’aparten quan ella i les seves companyes passen: “Et miren malament o directament t’ho diuen: «És que em fas por perquè tu passes per tot arreu»”.

Inspecció de Treball assegura que no disposa del nombre de denúncies que han rebut per incompliment de les mesures de seguretat per covid-19. “S’han reprioritzat les tasques cap a allò que requereix l’atenció: les denúncies i els requeriments a empreses”, es limita a dir l’organisme. El sindicat Comissions Obreres, però, ja ha presentat 90 denúncies col·lectives a Inspecció des que es va declarar l’estat d’emergència, la majoria per incompliments d’aquestes mesures. “Els sistemes de prevenció de riscos laborals de les empreses són molt precaris”, denuncia el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco. El motiu -detalla-és perquè la majoria de companyies el tenen externalitzat i fan “el mínim” per complir els requisits legals. “Cada servei de prevenció externalitzat dedica 3,5 hores l’any a cada empresa que té com a client”, afirma.

Pel que fa a la UGT, encara no ha acabat de quantificar les denúncies. El sindicat, però, avança que entre els sectors que més en reben hi ha els centres de telemàrqueting, el transport i les residències. “En els casos més flagrants hem trucat directament a Inspecció de Treball perquè actués”, explica Núria Gilgado, secretària de política sindical de la UGT. Entre les empreses que s’ha denunciat i a les que Inspecció els hi ha fet alguns requeriments hi ha Amazon. Fonts de la companyia asseguren que de seguida es van implementar les mesures demanades. “Inspecció de Treball està sent una mica laxa”, lamenta Gilgado. Part d’aquesta denúncia arriba perquè l’organisme està fent els requeriments a les empreses i la part documental de la denúncia via telefònica o per correu electrònic. Pel que fa a les inspeccions, assegura un portaveu de Treball, “n’hi ha de tot tipus, però les que requereixen visita es fan de forma presencial”. L’organisme, però, tampoc ha especificat quantes d’aquestes visites ha realitzat fins ara.