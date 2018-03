nosaltresparem la meitat del món

Aquest 8 de març la veu de les dones ressonarà amb més força que mai a bona part del món. En uns 40 països d’Europa i Amèrica -a més d’Austràlia- les mobilitzacions pels drets de les dones seran les més grans que s’han organitzat mai per aquesta data. Però “en cap país del món hi ha convocada una vaga general com la de l’estat espanyol”, assegura a l’ARA Belén Martín, que des de la Comissió 8-M d’Espanya ha contactat amb col·lectius feministes d’arreu del món per coordinar les accions. En la majoria de casos seran grans mobilitzacions a les ciutats, tot i que algunes organitzacions feministes han convocat aturades a molts països sota el lema #nosotrasaparamos o #westrike.

Dones de 54 països s’han agrupat en la plataforma Aturada Internacional de Dones (PIM o IWS, les sigles en castellà o anglès), creada l’octubre del 2016 arran de dues grans protestes: l’aturada de dones a Polònia, que, seguint l’exemple d’Islàndia el 1975, va aconseguir frenar la reforma legislativa contra l’avortament, i el moviment argentí Ni una menos, sorgit arran de la violació i assassinat d’una nena de 16 anys. Aquests dos països van donar força a la cita del 8 de març de l’any passat i han aconseguit “generar una xarxa de contactes que tot just ha començat a funcionar i que seguirà creixent” de cara a pròxims 8-M, diu Martín. Un moviment divers, generat al marge del #MeToo, tot i que n’ha aprofitat l’impuls, però que -com admet l’activista- no ha aconseguit sumar les dones de l’Àsia, l’Àfrica o el món àrab, des d’on es veu com una protesta de dones privilegiades.

França

Llaços blancs a l’hora que les dones comencen a treballar ‘gratis’

Una vintena de col·lectius, la majoria feministes, han convocat una manifestació que començarà a la plaça de la República de París a les 15.40 h. L’hora escollida és rellevant: és quan les dones franceses haurien de deixar de treballar si es compara el seu salari amb el dels homes en una jornada laboral estàndard. Els manifestants han de portar un llaç blanc, com a símbol del rebuig a la violència contra les dones. Alguns sectors, com el personal de la Biblioteca Nacional de França, han optat per fer vaga durant tot el dia.

Estats Units

La Marxa de les Dones contra Trump lidera les protestes

El 8 de març de l’any passat moltes dones nord-americanes van decidir no anar a treballar. La protesta Un dia sense una dona va ser impulsada pel grup de la Marxa de les Dones, que un mes i mig abans havia organitzat manifestacions massives contra la presidència de Donald Trump, i que van repetir l’èxit el gener passat. Avui no s’espera una gran vaga laboral, però sí diverses aturades i mobilitzacions, la més important a Nova York. El lema: “Pressiona pel progrés” en la igualtat de gènere.

Regne Unit

Mobilitzacions en diverses ciutats i una crida a la ‘women’s strike’

El Regne Unit no viu avui una jornada generalitzada de vaga de gènere, tot i que hi ha hagut crides a les xarxes socials i des de diferents moviments per secundar aquesta iniciativa. Cap dels principals partits polítics britànics hi dona un suport explícit, però el moviment Women’s Strike ha convocat manifestacions a Londres, Birmingham, Cardiff, Aberdeen, Brighton i Edimburg. Diumenge passat ja n’hi va haver una, amb desenes de milers de persones, que va recórrer el centre de Londres. El ressò del centenari del moviment de les sufragistes va planar en una trobada en què el polític de més rang que hi va ser present va ser l’alcalde de la ciutat, Sadiq Khan.

Amèrica Llatina

Aturades en diversos països i matís pro avortament a l’Argentina

El 8-M a l’Argentina arriba en un moment de gran debat social i polític sobre la despenalització de l’avortament. Les formacions progressistes i les organitzacions en defensa dels drets de les dones han presentat per setena vegada des del 2005 el projecte de llei que ha de permetre la interrupció de l’embaràs lliurement abans de les 14 setmanes de gestació. Hi haurà aturades i mobilitzacions a tots els països sud-americans, una regió del planeta on els feminicidis són una epidèmia, i on les dones fa anys que reclamen la igualtat de drets amb els homes.

Itàlia

Una vaga general que aturarà transport, escoles i hospitals

Avui Itàlia s’aturarà durant 24 hores amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Els sindicats han convocat una vaga general per protestar contra “la violència sobre les dones” i per denunciar “l’assetjament sexual i les molèsties en els llocs de treball”, van assenyalar en una nota conjunta els organitzadors. Escoles, serveis sanitaris i transports públics han anunciat la seva participació.

A més, s’han convocat manifestacions a les principals ciutats italianes. A la capital, a partir de les cinc de la tarda una manifestació sortirà des del Colosseu romà i recorrerà els carrers del centre de Roma amb el lema “Ni una menys”.

Rússia

Una celebració que no té res a veure amb la reivindicació

A Rússia el dia 8 de març és festiu a tot el país i se celebra el Dia Internacional de la Dona, una festa en general exempta de qualsevol mena de caràcter reivindicatiu. Només hi ha alguns grups feministes marginals que durant aquest dia fan accions de protesta en un país on el concepte feminisme està connotat d’una manera molt negativa.

La normalitat, per a la gran majoria d’homes i de dones a Rússia, és que ells les han de felicitar a elles i, segons el grau de proximitat que tinguin, regalar-los flors i altres detalls, en el marc d’una jornada que suposa també l’inici de la primavera, que a Rússia es considera que arriba el dia 1 de març.

Una informació de SÒNIA SÁNCHEZ, ALÍCIA SANS, NÚRIA FERRAGUTCASAS, QUIM ARANDA, JOAN BIOSCA, SORAYA MELGUIZO I NATÀLIA BORONAT