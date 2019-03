Podem i el PSOE busquen canalitzar la indignació feminista mentre la dreta critica la protesta

La mobilització feminista d’aquest divendres és vista pels partits d’esquerres espanyols com una oportunitat per reactivar la base de votants progressistes. Podem i el PSOE volen canalitzar l’onada de protesta, que tindrà un component de reacció a l’auge de Vox i a la institucionalització de polítiques antifeministes, per animar en el seu favor la precampanya i, com a conseqüència, s’han bolcat sense embuts en les protestes.

Diverses ministres del govern espanyol, encapçalades per la vicepresidenta i ministra d’Igualtat, Carmen Calvo, ja van anunciar la setmana passada la seva participació en la manifestació de Madrid. Per part del partit lila, la representació serà igualment massiva i es dona suport a la vaga, en la qual participaran dirigents com Irene Montero i l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. En el terreny institucional, el Parlament va aprovar una moció dels comuns en la qual es donava suport explícit a la vaga feminista i es condemnava l’autobús d’Hatze Oír que recorre Espanya i que parla de “feminazis”.

En canvi, la dreta espanyola ha acollit amb un cert recel la mobilització. Tot i que inicialment tant Ciutadans com el PP s’havien sumar a la protesta, en les últimes hores els dos partits van començar a matisar la seva posició, fins a allunyar-se’n completament, en el cas dels populars, o agafar distància amb el manifest, pel que fa al partit taronja. El motiu que han esgrimit les dues formacions, que mantenen un pacte amb Vox per mantenir el govern a Andalusia, ha estat que en el text promogut per les associacions feministes es fan crides que polititzen la protesta. Això ha sigut eliminatori per al PP, que ha anat apujant els decibels davant del que titlla de moviment feminista “d’extrema esquerra” i contra el qual aparentment està disposat a confrontar en campanya. Pablo Casado va atacar ahir les feministes progressistes que, diu, han “monopolitzat” la protesta. Ho va fer barrejant qüestions de gèneres amb d’altres d’allunyades: va criticar que aquestes feministes no hagin sortit, segons ell, en defensa de les parelles “agredides” dels guàrdies civils d’Altsasu, ni de la lletrada de l’administració de justícia que va declarar dimecres al judici del Procés, Montserrat del Toro.