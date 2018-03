La política es posa deures

Un cop més, la societat civil va anar un pas al davant de la política. Representants de tot l’espectre polític català van recollir ahir el guant de les mobilitzacions a tot el país amb motiu del Dia Internacional de la Dones i es van comprometre a treballar per assolir la igualtat efectiva, combatre la bretxa salarial i conscienciar del paper cabdal que juguen les dones, massa sovint allunyades dels espais de decisió. Una de les que va prendre la paraula va ser l’acaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va secundar la vaga feminista i que es va afegir al matí a les manifestants que omplien la plaça Sant Jaume. En declaracions als periodistes, Colau va avisar que “o s’escolta les dones” o s’encarregaran que “l’economia s’aturi i les coses comencin a canviar”, i va opinar que la jornada “històrica” d’ahir marcarà “un punt d’inflexió”.

També la presidenta del PDECat, Neus Munté -que aspira a competir amb Colau en les pròximes eleccions municipals-, va fer una crida a lluitar contra les desigualtats salarials entre homes i dones i a acabar amb la violència masclista, i va argumentar que la política ha de ser una “eina de transformació” per erradicar xacres com aquestes.

Tot i que Ciutadans es va negar a secundar la vaga pel seu biaix “anticapitalista”, Inés Arrimadas -que va anar al Parlament com un dia qualsevol- va intentar ahir fer equilibris i va defensar les “diferents maneres de lluitar” per la igualtat. “Nosaltres preferim treballar des de les institucions”, va puntualitzar.

I les institucions, ahir pràcticament aturades, van voler mostrar el seu suport a la vaga feminista. Va ser el cas del president del Parlament, Roger Torrent -en un lloc discret a la manifestació de la tarda per deixar el protagonisme a les dones-, però també del Govern a l’exili, que va emetre un comunicat en què criticava l’Estat per haver impugnat la llei d’igualtat del Parlament. “És també pel dret de totes les persones i per la igualtat efectiva de les dones que construïm República”, subratllava el text. La tesi la van subscriure també a la manifestació de la tarda la secretària quarta del Parlament, la republicana Alba Vergés, i la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, que, per separat, van enaltir una jornada “transversal” que ha de ser un exemple de com es vol que sigui la República.