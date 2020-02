Aïllen 25 persones pel primer cas de coronavirus a Catalunya

El primer cas de coronavirus confirmat a Catalunya ahir ha provocat l’aïllament de 25 persones -totes sense símptomes- als seus domicilis durant els pròxims 14 dies. Es tracta de les que han tingut un contacte “quotidià i pròxim” amb la primera pacient de Catalunya i de la península Ibèrica: una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona que havia viatjat al nord del seu país entre els dies 12 i 22 de febrer i que està ingressada sense gravetat a l’Hospital Clínic de Barcelona. Ho va explicar ahir a la tarda el secretari de Salut, el doctor Joan Guix, en una compareixença d’urgència convocada pel departament.

El cas de la dona italiana era el quart a tot l’Estat en aquell moment, però el recompte a Espanya al tancament d’aquesta edició pujava a set, amb el primer positiu d’un pacient al País Valencià, el primer a Madrid i un de nou a Tenerife.

Pel que fa als 25 contactes de la pacient de Barcelona que estaran aïllats a casa seva les pròximes dues setmanes, se’ls sotmetrà a una vigilància d’entre dues i tres visites mèdiques cada dia. Aquest protocol s’aplica només a les persones que han tingut una relació quotidiana i pròxima amb la pacient, ja que la transmissió es produeix a través de la saliva i, per tant, no afecta a contactes més esporàdics o distants, va explicar Guix. El nombre de persones en aïllament podria augmentar en els pròxims dies, va reconèixer.

Coincidint amb la confirmació del primer cas, tant el govern espanyol com el català han ampliat els protocols pel que fa a les procedències i els símptomes que fan que un cas sigui sospitós i investigat. Les regions de la Llombardia, el Vèneto, el Piemont i l’Emília-Romanya s’incorporen ara al protocol epidemiològic, així com Corea del Sud, Singapur i l’Iran. És a dir, s’investigaran les persones procedents d’aquestes regions amb símptomes respiratoris lleus o greus -fins ara eren només els greus- i les que hagin tingut contacte quotidià i pròxim amb els casos confirmats del Covid-19. Només si presenten símptomes, els contactes i casos investigats passaran el test mèdic, conegut com a PCR. Més tard, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va precisar com a símptomes la febre, la tos i el mal de gola. “Fins a aquest matí havíem investigat 11 persones, i totes han donat negatiu. Ara tenim alguns casos més sota investigació”, va explicar Guix, que va reconèixer almenys vuit persones a les quals se’ls estan fent proves. Va remarcar que només s’informarà del resultat en cas que sigui positiu.

Un 80% dels casos són lleus

Insistint en l’objectiu de transmetre calma a la població, Guix va subratllar que el 80% dels casos registrats són lleus i que només un 2% són mortals, i ha recordat que “l’objectiu de les mesures és frenar un virus nou” amb un “objectiu de contenció” i que “l’ideal és erradicar aquest virus”. Va assegurar, fins i tot, que encara li preocupa més la grip comuna que el coronavirus, ja que és “més greu”, tal com demostren els 434 casos i 41 morts registrats aquesta temporada a Catalunya.

Sobre les mesures que cal prendre, Guix ha afirmat que “no passarà res per sortir de casa”, i va assegurar que no és necessari per ara l’ús de mascaretes de protecció. Per evitar la propagació del virus, va assenyalar, cal cobrir-se la tos amb l’avantbraç i no amb la mà i fer servir mocadors d’un sol ús. El departament tampoc va fer cap recomanació sobre els vols a les regions del nord d’Itàlia: “Cadascú ha de decidir si li cal o no li cal anar a un lloc específic”. Hores després, però, Illa va recomanar que no es viatgi a aquestes destinacions “si no és estrictament necessari”.

Malgrat que el departament de Salut havia anunciat una roda de premsa per informar sobre el cas, va ser la Moncloa qui va fer la confirmació oficial durant la tarda poc abans que comencés la compareixença. Des de l’Hospital Clínic, van assegurar que “l’abordatge d’un cas com aquest no suposa cap alteració del dia a dia del centre”.

No saturar urgències

La gerent de Processos Integrals del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricard, va voler emfasitzar que el sistema sanitari “està preparat, com ja ha demostrat amb altres brots de malalties altament transmissibles”. Davant la relativa gravetat de la malaltia, Ricard va recomanar que “en lloc de dirigir-se a urgències” les persones que tinguin algun dubte o símptoma truquin primer al telèfon d’emergències, el 061, que s’ha reforçat aquests dies. “Si saturem els serveis d’urgències, serà dramàtic”, va afegir Ricard, que confiava que el sistema serà capaç “de contenir els casos”, però que es treballa també amb escenaris més negatius. “Comprenem la preocupació”, va dir, però va recomanar no ser alarmistes tot i reconèixer que “és molt difícil gestionar les pors”.

El Covid-19 es transmet per via aèria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades, segons informa l’Agència de Salut Pública de Catalunya. El període d’incubació de la malaltia és d’entre 2 dies i un màxim de 14. Per això, les quarantenes són de 14 dies. Els símptomes són tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire i, en cas que alguna persona els tingui, ho ha de comunicar als serveis sanitaris o bé trucar al telèfon 061 Salut Respon. El país europeu on hi ha més persones infectades pel coronavirus és Itàlia, on ja hi ha 276 persones afectades i s’han registrat onze morts.