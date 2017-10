71 vots donen compliment al resultat de l’1 d’octubre

Setanta-un vots a favor, deu en contra i dos en blanc. És el recompte dels vots que ahir es van emetre al Parlament per avalar la proclamació de la República Catalana. El ple, que havia començat dijous amb la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dissolgués la cambra catalana per convocar eleccions, va acabar ahir a la tarda amb la declaració d’independència i el tret de sortida del procés constituent. Dos elements que, aprovats en paral·lel a la suspensió de l’autonomia al Senat, van catapultar la jornada d’ahir al capdamunt de la llista de dies històrics a la cambra.

L’enorme expectació tant a fora com a dins de l’edifici, on 650 alcaldes sobiranistes van seguir el ple en directe des de l’auditori, es notava des de primera hora als passadissos. Tots els grups van presentar propostes de resolució (PR) sobre com s’havia de respondre a l’article 155 -l’objectiu oficial del ple-. Aquestes havien de ser admeses a tràmit per la mesa abans del migdia, quan havien de ser debatudes i votades a l’hemicicle, però les dues PR que van presentar conjuntament Junts pel Sí (JxSí) i la CUP, les que feien efectiva la desconnexió de l’Estat, van ajornar aquest moment.

Filibusterisme davant l’evidència

Com ja havia passat durant el ple dels dies 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, els tres partits constitucionalistes (Cs, PSC i PP) van fer peticions de reconsideració a la mesa del Parlament, expressant així el seu desacord amb l’admissió a tràmit dels textos presentats per les forces sobiranistes. I és que les propostes de resolució de JxSí i la CUP eren, aquest cop sí, ben clares. “Construïm la República Catalana com a estat independent i sobirà”, deia la primera, reproduint la declaració d’independència que els diputats dels dos grups van signar el 10 d’octubre.

Aquesta proclamació constava només en el preàmbul del text, a la part expositiva, i fonts de JxSí ho van justificar al·legant que la independència “ja es va votar l’1 d’octubre”. La fórmula, llegida per la presidenta de la cambra, Carme Forcadell alleujava, a més, la preocupació d’alguns diputats per les eventuals conseqüències penals d’avalar amb el seu vot una DUI. Sigui com sigui, la part dispositiva insta el Govern a “dictar totes les resolucions necessàries per al desenvolupament de la llei de transitorietat”. La segona resolució cridava a iniciar el procés constituent, que ha d’acabar amb la “redacció i aprovació de la Constitució de la República” per l’Assemblea “que resulti de les eleccions constituents”.

Les peticions de reconsideració per impedir l’aprovació definitiva dels passos cap a l’estat català van retardar fins a vuitanta minuts la represa del ple, que havia de començar a les 12 hores. Eren les 13 hores i vint minuts quan Forcadell va donar inici a una sessió crispada que acabaria amb la declaració d’independència. Mentre JxSí i la CUP van centrar les seves intervencions a defensar la República com el resultat del “mandat de l’1-O”, la resta de partits van acusar la majoria independentista de dividir els catalans i posar fi a l’autogovern.

El primer a prendre la paraula va ser el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, per assegurar que els alcaldes i altres convidats independentistes estaven coaccionant els grups constitucionalistes. Un greuge més d’un dia que el primer partit de l’oposició va qualificar de “trist i dramàtic per a Catalunya”. Carrizosa va denunciar que el Parlament estava perpetrant ahir un “cop” a la democràcia. “Són vostès els que s’han carregat les institucions”, va dir el diputat de la formació taronja, que va acabar estripant des del faristol els textos de JxSí i la CUP dient que eren “il·lícits, immorals i antiètics”.

Com Cs, el PSC també va defensar el 155 per retornar Catalunya a la legalitat constitucional. Després d’acusar les forces independentistes de voler crear un país “intolerant, sectari i excloent”, la portaveu, Eva Granados, va remarcar que els socialistes han intentat “fins a l’últim segon el diàleg”, però va afegir: “Amb la culminació de la DUI ho rebenten tot [...] No en el nostre nom!”, va concloure.

“La DUI no ens protegirà del 155”, s’hi va sumar la diputada de CSQP Marta Ribas. La confluència d’esquerres, que va votar en contra de les propostes de tots els grups, es va voler erigir com a tercera via entre l’independentisme i el constitucionalisme. “Avui les majories al Parlament i al Senat intenten dinamitar tots els ponts que calen per al diàleg, però el nostre pont seguirà ferm”, va dir Ribas.

Molt més agra, i allunyada del debat sobre el 155, va ser la intervenció del portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que va acusar el Govern de liderar un moviment fanàtic que busca l’exclusió dels contraris al seu objectiu. Fernández va lamentar que es consideri “fatxa” tothom que no és independentista, i va ironitzar: “Fins i tot vostè [Puigdemont] va ser ahir fatxa durant tres hores [...] ¿Hi ha algú a la Via Làctia que no sigui fatxa més enllà de vostès i Nicolás Maduro?”, va preguntar en to burleta.

La DUI com a única “alternativa”

La defensa de les PR per la independència va arribar al final, amb les intervencions de JxSí i al CUP. “Avui som aquí per complir el mandat de l’1 d’octubre [...] Avui fundem un nou país”, va afirmar la portaveu del grup majoritari, Marta Rovira, i el diputat cupaire Carles Riera va defensar la República com “el mandat del nostre poble”. Tots dos grups van admetre que venen “temps difícils, de tensió”, però Rovira va dir que davant del bloqueig de l’Estat no hi ha cap “alternativa” a l’estat català. Riera, per la seva banda, va cridar a “bastir un contrapoder popular institucional” contra el “poder autoritari” de Madrid.

La votació de les resolucions va arribar després que tots els grups, en més o menys mesura, tornessin a demanar la paraula o intentessin -en el cas dels constitucionalistes- retardar amb retrets el que era inevitable. La tensió va durar uns minuts fins que, en el moment de pronunciar-se sobre la independència, els diputats de CS, PSC i PP van abandonar l’hemicicle amb crits de “visca Catalunya” i “visca Espanya”. Els populars, els últims a sortir, van repetir el seu famós gest de protesta de deixar sobre els seus escons banderes catalanes i espanyoles.

Abans del moment clau del dia, i un cop ja aprovada la PR per iniciar el procés constitutent, encara hi va haver un últim escull. Els possibles efectes penals de la votació van portar JxSí a demanar votació secreta i per crida. Una fórmula a la qual PP i CSQP s’havien oposat. Un cop la CUP va donar-hi el vistiplau, entenent que sobre els diputats planen “amenaces” de presó, va començar el degoteig de diputats que, per ordre alfabètic, es van anar acostant a la presidència de la cambra per dipositar en una urna el seu vot favorable o contrari a la proclamació de la República.

El temps de votació encara va servir per a un petit conflicte a les files de CSQP després que Albano Dante Fachin retragués a la resta de diputats del seu grup que mostressin el seu vot a les càmeres abans de fer-lo efectiu. Tant ell -que va votar-hi en contra i després va admetre que no reconeixeria la República- com altres companys de grup van optar per mantenir el secret en solidaritat amb els diputats independentistes. L’última a votar va ser Forcadell, que just després va procedir a comptar els sís i nosa la independència. Els setanta-un vots a favor de la DUI van desfermar l’eufòria al ple, que va acabar cantant Els segadors.

Objectiu: mantenir “la pau”

Aplaudiments, abraçades i crits de “visca la República” o “llibertat” -per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- van continuar fora de l’hemicicle. I mentre els representants dels partits constitucionalistes atenien els mitjans, els centenars d’alcaldes que hi havia a la cambra començaven a omplir les escalinates amb les vares a la mà. El motiu? Envoltats pels diputats de JxSí i la CUP, Puigdemont, Junqueras i l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, van adreçar unes solemnes últimes paraules als assistents.

L’alcaldessa va reivindicar el procés constituent, mentre que el vicepresident del Govern va cridar a construir “un sol poble”, que actuarà amb respecte per a tothom. Puigdemont, que no havia parlat al ple, va demanar en el seu esperat discurs “mantenir el pols del país en el terreny de la pau, el civisme i la dignitat”. Un clar missatge davant del que havia de venir hores més tard: la suspensió de l’autonomia. Molt o poc, tots els presents al Parlament ahir eren conscients que la DUI és només el començament d’un nou, llarg i complicat procés. Ahir, però, l’alegria i els crits a favor de la República ho anestesiaven tot.

Un ple crispat i ple de retrets

Junts pel Sí (JxSí) va justificar la declaració de la independència per complir el mandat de l’1-O. Rovira va avisar els independentistes que “venen temps difícils i de tensió” i que la República “no serà d’un dia per l’altre”, però va dir que no hi ha “alternativa” perquè el diàleg amb l’Estat està “viciat”.

Per als cupaires, el nou marc legal ha de ser la via per “ampliar drets civils, socials i polítics”. Van admetre la “por” davant la incertesa del nou escenari, però van dir que es convertirà en “determinació i coratge” per impulsar des de baix un “contrapoder popular” que defensi la República.

Marta Ribas va representar el grup de CSQP, a diferència de dijous, quan Rabell i Fachin van dividir-se el temps. La diputada va rebutjar l’article 155, però també va lamentar que Junts pel Sí i la CUP hi responguin amb la DUI. “Quan un no pot guanyar, l’important és no perdre”, va dir en relació amb l’autogovern.

Carrizosa va acusar JxSí i la CUP de portar Catalunya “a un futur incert”. Segons va dir, la declaració “empeny més de la meitat dels catalans a no ser el que són, que és catalans, espanyols i europeus”. Mentre estripava la proposta de resolució de JxSí i la CUP, va titllar el text d’“il·lícit, immoral i antiètic”.

Amb un to més calmat, el PSC va insistir que “ningú vol que s’apliqui el 155”, però que és la “conseqüència de la sortida deliberada de la legalitat” per part del Govern. Granados va acusar JxSí i la CUP de ser “irresponsables” i de crear un país “intolerant, sectari i excloent”.

Els populars van qualificar la votació de la DUI com “un dia negre per a la democràcia”. El portaveu, Alejandro Fernández, va acusar l’independentisme de ser un moviment excloent que titlla de fatxes tots els que no defensen aquest objectiu.