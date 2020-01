Acords d‘hivern musicant Ponent

Espais amb música i vida

Concebre la vida sense música és per a moltes persones un desencert. Nombroses veus han lloat les emocions que brollen a l’escoltar-la. Aquest elogi pren cos any rere any gràcies a l’espai escènic de l’Orfeó Lleidatà.

L’Orfeó Lleidatà, amb una clara “voluntat d’atansar la música i la cultura a tots els sectors de la població”, ja té a punt la nova programació d’hivern-primavera d’enguany que inclou tres cicles musicals de diferents gèneres i formats.

L’ Espai Acústics, que es va iniciar el 25 de gener amb l’actuació de Sandra Bautista, és un cicle de concerts de petit format, íntim i proper, que ens convida a remar entre mars de cançons d’artistes com Le Nais, Joan Rovira o Xarim Aresté fins al juny.

El cicle Espai Jazz entrellaçarà del febrer al juny concerts amb jams de fusió jazzística, hip-hop, swing o art. Finalment, l’ Espai Clàssica delectarà el públic amb dos matinals per mà de Meraki Trio i Quartet Trio.

Jazz al Castell

La quarta edició del Festival de Jazz de Concabella va posar-se en marxa l’11 de gener en una sala noble del Castell de la Concabella plena de gom a gom. La formació de prestigi internacional Jordi Rossy Vibes Quintet va omplir de notes les parets de la fortalesa i va embadalir el públic assistent.

El Festival JazzConcabella, organitzat per l’associació Amics del Castell de Concabella en col·laboració amb l’Ajuntament dels Plans de Sió, continuarà la seva programació en dues cites més. El 8 de febrer serà el torn del quintet Afro Blue, amb més de vint anys de trajectòria i una concepció oberta del jazz modern. El festival arribarà a bona fi amb el recital de Jaume Llombart Quintet el 14 de març. Els preus dels concerts són de 12 € i 15 €, i inclouen una copa de cava que se servirà als espectadors a les acaballes de les actuacions.

Mons sonors a la capital de l’Urgell

D’acord amb la teoria del Big Bang, l’Univers està en contínua expansió. Si existís un sistema planetari de melodies, hi podríem viatjar a ulls clucs mitjançant un hipotètic forat de cuc acústic. La capital de l’Urgell ens ofereix una drecera còsmica a diversos mons sonors amb el Tàrrega Sona 2020. El cicle musical inclou una programació de marcada diversitat musical fins al maig del 2020.

Tàrrega Sona, organitzat per la regidoria de Cultura d’aquesta població, va oferir un primer tastet de jazz amb la potència del duet Chicuelo i Mezquida el 24 de gener al Teatre Ateneu. Els astres vibrants de Manel, El Petit de Ca l’Eril, Ferran Palau, Pau Riba, Heura Gaya o Clara Peya portaran els seus treballs a la galàxia ponentina, que lluny de separar-se les unes de les altres, ens permetran endinsar-nos en les seves creacions i rodar mons de sons.

La nit alternativa està d’aniversari

Quan es fa fosc el lleure alternatiu de Lleida troba en La Boîte un dels seus caus imprescindibles. A banda de la seva activitat festiva, la sala ofereix diverses propostes culturals i destaca, sobretot, per la seva aposta ferma per la música en directe.

La Boîte celebrarà el seu 15è aniversari amb cinc nits de concerts. El rock mestís lleidatà dels Möndo Loco escalfarà els motors el segon cap de setmana de febrer i servirà de comiat de la banda. Els ritmes ska, rumba, pop i reggae de La Terrasseta de Preixens, el rock dels locals Walking Dicks i el punk-rock de Señor No farciran La Boîte de notes decoratives el 14 i 15 de febrer. La banda homenatge a Sopa de Cabra, Ben Endins, serà l’encarregada de posar les espelmes al pastís el 21 de febrer. El gran fi de festa serà de traca i mocador amb l’artista de hip-hop Ambkor el 28 de febrer.