Al format petit hi ha la bona confitura

Regalar moments cotitza

En una època en què els béns materials estan a l’ordre del dia, regalar moments és la millor alternativa. Invertir en instants cotitza a l’alça en el mercat de valors de la vida. Us proposo obsequiar-vos amb una experiència vital que marida música i natura al cor del Pallars: el Talarn Music Experience.

El festival s’ha llançat a l’aventura i dona una empenta més a l’activitat cultural de la zona. Així, prolonga la seva programació fins al novembre. Catorze actuacions en format acústic, ideal per als amants de sessions intimistes, i en format exterior, pensat per als espectadors amb ganes

de gresca, faran les delícies de tots els públics.

Si voleu obtenir grans dividends en el vostre temps, el TME és un dels actius amb més rendibilitat!

Música, natura, art, teatre i cultura, molta cultura, en la secció mensual Silvinaction, rèplica del blog que duu el mateix nom (silvinaction.cat)

Art per a tothom

L’art ens apel·la? Hi ha només un tipus de públic? La Permanent és un petit projecte creat per Roc Domingo que mira de posar llum a aquestes qüestions amb una idea clara: l’art és per a tothom.

La Permanent engendra manifestacions artístiques contemporànies en un entorn quotidià per acostar l’art i afavorir la interacció amb els seus usuaris.

La segona edició va obrir amb la intervenció artística (In)certesa, que es podrà visitar fins al març. Després, altres artistes viuran un procés creatiu que clouran en exposicions participatives. A més, podrem gaudir d’activitats paral·leles, com una performance sobre la memòria històrica i una mostra de curtmetratges alternatius sud-americans.

L’art ens invoca!

Emocions escèniques a flor de pell

Les actrius de la companyia Cametes Teatre s’estan entrenant de valent i ja tenen els dorsals a punt per oferir-nos el 23 de març una veritable marató de teatre amb la representació de la trilogia no cronològica Mira. L’obra La capsa de cafè donarà el tret de sortida a aquest periple teatral. El recorregut continuarà amb Comiat i culminarà amb Mireta tancada.

Mira és una travessa de teatre pròxim i intimista que furga en les emocions de quatre germanes en tres períodes clau de les seves vides que commouen l’espectador. Endinsar-se en els seus universos implica deixar-se endur pels efectes d’una posada en escena de qualitat i d’una dramatúrgia potent.

Amb Cametes Teatre abraçarem la increïble sensació de creuar l’arc de meta escènic.