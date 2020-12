Imaginaris multiespècies. L’art de viure en un món de contingència i incertesa és el nom del projecte expositiu amb què l’investigador i curador lleidatà Christian Alonso ha guanyat la modalitat de curadoria del concurs de creació artística Barcelona Producció d’enguany.

Aquest concurs, convocat per l’Institut de Cultura de Barcelona i en funcionament des de l’any 1997, té com a objectiu principal incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. I el Christian, a banda de ser el primer lleidatà que el guanya, també ha estat una de les persones més joves que l’ha obtingut.

Convocatòria cobejada

Es tracta d’un concurs molt ben dotat (20.000 euros per al projecte d’exposició, les activitats i la publicació) i, com que no hi ha límit d’edat, sovint els guanyadors acostumen a ser professionals a la meitat de la carrera. Aquest any el projecte d’Alonso competia amb 270 més i en la seva categoria, la d’exposició comissariada, només en premiaven un.

Una oportunitat així esdevé una de les poques de fer realitat un projecte d’aquesta magnitud per a molts professionals de l’Estat. Tal com sosté el curador, poder desplegar un projecte en aquestes condicions és una oportunitat per treballar dignament. “Al nostre país s’infravalora molt l’art, i l’actitud amb la qual se subestima aquesta creació artística és la mateixa que menysté la recerca i l’educació -assegura el Christian-. El fet que s’hagin presentat tants projectes en una convocatòria d’art com aquesta, a banda de fer palès que l’escena artística catalana està viva, en part és un signe de la precarietat que pateixen els creadors i les creadores”.

Art i sostenibilitat del territori

El seu projecte explora la relació entre la pràctica artística i una noció expandida de la sostenibilitat, alhora mediambiental i social. Que escollís aquesta temàtica no és casual. Alonso, que va néixer l’any 1987, va passar una gran part de la infància a la torre dels seus avis, a la Partida la Femosa, a l’horta de Lleida. El fort arrelament al territori i la intensa dedicació al cultiu dels seus ascendents li van despertar una sensibilitat per les formes de vida no humanes, que acabaria influint en el terreny personal i professional.

El projecte expositiu, que veurà la llum l’any que ve, comptarà amb la presència de diversos artistes, entre els quals els lleidatans Jaume Simon Contra i Olga Olivera-Tabeni, tots dos amb una llarga trajectòria artística i professional i que, en paraules del mateix Christian, formen part com ell d’aquest grup “d’artistes orfes” que, davant el poc suport de les institucions de la seva ciutat natal, “es veuen amb la necessitat de sostenir la seva producció recorrent al sistema de convocatòries de Barcelona, pràcticament inexistent a les comarques lleidatanes”.