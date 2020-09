Alemany, l’empresa amb més Great Taste Awards

L’empresa familiar d’Os de Balaguer Torrons i Mel Alemany ha estat premiada amb 11 estrelles als premis internacionals Great Taste Awards, fets públics el dilluns 21 de setembre a Londres i considerats els Oscars de l’alimentació gurmet. Alemany es converteix en l’empresa productora amb més referències premiades de l’estat espanyol i ha rebut el reconeixement per set productes diferents.

La mel de castanyer, amb tres estrelles, se situa dins del club exclusiu dels 205 productes de tot el món que han obtingut el màxim guardó que atorga el certamen, de les 12.777 referències que hi optaven. També han estat reconeguts amb dues estrelles el torró dur i el torró de crema torrada. Han rebut una estrella la mel de taronger, la mel amb pistatxo torrat, la mel amb nous (del Pirineu) i un dels productes presentats l’últim any, l’OliMel. Precisament la innovació de productes com l’OliMel ha estat molt valorada pel jurat d’aquest premi internacional. Aquest guardó reconeix la qualitat de les tres mels de capçalera d’Alemany: la mel de taronger, la mel de romaní i la mel de farigola, totes guardonades amb estrelles Great Taste.

Torrons i Mel Alemany es converteix novament en l’empresa de l’estat espanyol que acumula més guardons, igual que el 2017 i el 2019, i el 2018 va obtenir la segona posició. Així doncs, Alemany ha estat des de fa tres anys al podi d’aquests guardons internacionals.

Sobre els Great Taste Awards

Els Great Taste Awards se celebren des de fa 25 anys al Regne Unit i distingeixen amb una, dues o tres estrelles els productes alimentaris i begudes.

En el tast, un jurat format per 500 experts (crítics gastronòmics, xefs, restauradors, productors, escriptors i periodistes) puntua a cegues els productes, tenint en compte el gust i la combinació d’ingredients, així com la textura i l’olor, sense conèixer la marca o el packaging.

Torrons i mel amb estrella

Alemany, que participa en els Great Taste Awards des de l’any 2014, ja acumula 42 estrelles en els últims set anys.