Antonio Navas: “El ‘freestyle’ no té límits”

Amb 9 anys va començar a fer motocròs, però als 21 va deixar de tocar de rodes a terra per saltar a les altures. Antonio Navas, pioner a Lleida i un dels màxims exponents a l’Estat de freestyle motocross o motocròs d’estil lliure, va començar, però, pedalant: “Sempre m’havia cridat l’atenció la moto que el meu pare feia anar els diumenges. Amb 8 anys vaig aconseguir que em compressin una bicicleta amb motor. Després de destrossar tots els radis per camins de fang i terra, em van comprar una moto de competició”. Arribats a aquest punt, la competició en carreres de motocròs va ocupar part de la seva adolescència. “Quan agafes un cert nivell, has d’invertir-hi molts diners, i aleshores ens ho podíem permetre”. Sempre li havia apassionat el freestyle, i amb 21 anys, mentre estudiava i treballava, li va sorgir l’oportunitat de participar en un esdeveniment a Alacant: “A poc a poc m’anaven sortint les coses; vaig centrar els esforços en aquesta disciplina”. Navas assegura que va començar sol, sense les instal·lacions adequades ni les referències d’avui en dia: “L’internet d’aquella època era diferent, ens passàvem DVDs amb vídeos d’acrobàcies de pilots americans per aprendre’n”.

Les exhibicions i competicions de FMX no van parar de créixer fins que el 2010 se li va obrir una porta asiàtica per dedicar-se professionalment a aquesta modalitat. Durant tres anys va viure llargues temporades a la ciutat de Macau -per a molts, Las Vegas xinesa-, fent acrobàcies per al públic oriental. “Allà vaig madurar i vaig tenir temps per planificar el futur. Identificava certes mancances en el freestyle espanyol. I tot el que vaig estalviar ho vaig invertir en la creació d’un equip”.

Dit i fet, quan va tornar de la Xina va crear Inside FMX, un grup només destinat al freestyle i format, entre d’altres, pels també lleidatans Marc Pinyol i Rocky Florensa. Inside FMX va aconseguir ressò mundial gràcies a noves acrobàcies fins aleshores mai vistes, com l’inside roll o el backflip. “Al cap d’un temps ens vam adonar que ja havíem complert els objectius marcats al començament i Inside FMX va deixar pas a Lleides”, un equip que s’obria a nous horitzons. Ara mateix tenen unes instal·lacions excepcionals, que competeixen amb altres d’europees. Estan situades a Albatàrrec, seu dels entrenaments necessaris per volar sobre rodes.

Per al lleidatà, al freestyle no hi ha límits: “Quan penses que no pot aparèixer res de nou, a l’altra banda del planeta hi ha algú treballant per innovar i evolucionar en aquest esport”. Als seus 35 anys, Navas té clar que ara se li obren més oportunitats que mai: “Per sort o per desgràcia, la meva carrera és exponencial, els últims dos o tres anys han sigut els millors de la meva trajectòria. La feina constant, tant física com de planificació de projectes, s’ha traduït en molts esdeveniments fora del país”. A la pregunta del milió, la d’una possible retirada, respon que “mentre disfruti anant amb moto i la condició física m’ho permeti, continuaré. És cert que cada cop dedico més temps a projectes, i tinc menys temps per entrenar-me, però m’interessa fer el Lleides gran”. A més dels campus d’estiu, una altra manera de fer créixer l’equip és la mototeràpia : “Sentíem que havíem de recuperar la sensació de ser en un estadi amb 30.000 persones que han pagat una entrada per veure’t”. Per aquest motiu van contactar amb gent que mai no s’hauria imaginat que veuria un espectacle de freestyle, i molt menys encara que pujaria a una moto. “Donar l’oportunitat a persones amb alguna discapacitat i veure com disfruten d’un passeig sobre rodes és una de les millors experiències que he viscut mai”.