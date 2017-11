Araceli González: "Necessitava escriure una història emmarcada en la Guerra dels Segadors"

Araceli González va néixer l'any 1976 i des de ben petita ha sigut una apassionada de la lectura i l'escriptura. Al llarg de la seva vida ha publicat poesia, contes i relats de diferents tipus, però no va ser fins a l'any 2013, amb ' Viaje al Valle Dormido' , quan va fer el salt a la novel·la. Després del seu primer èxit, la jove escriptora presenta demà a la llibreria Caselles de Lleida la seva segona novel·la, 'El Corpus de Sang', basada en la Guerra dels Segadors i editada per Lakibuks .

Araceli, de què tracta la teva nova novel·la?

'El Corpus de Sang' és una novel·la històrica basada en fets reals que van tenir lloc durant l'anomenada Guerra dels Segadors. La trama comença amb el setge de Cambrils, un dels episodis més cruels d'aquesta guerra, on van morir 700 patriotes catalans. La protagonista, la Peronella, i el seu germà Bartolí viuen en primera persona tots aquests fets i ens traslladen, a través de la seva vivència personal, a aquells escenaris que tant ens han marcat. És una novel·la amb molta acció i moltes emocions. I amb situacions límit que sens dubte ens faran vibrar.

És la teva segona novel·la. Suposo que l'experiència de la primera va ser prou gratificant per repetir, no?

Sí, l'any 2013 vaig publicar 'Viaje al Valle Dormido', una novel·la escrita en castellà, que tracta de viatges astrals dins d'un entorn de suspens i misteri amb un escenari holandès de fons. La novel·la va tenir bona acollida, però l'experiència amb l'editorial d'aleshores no va ser tan gratificant com la viscuda amb Lakibuks. A més, tenia moltes ganes de publicar en català, que és la meva llengua materna i amb la qual he crescut.

El tema de les dues novel·les és radicalment diferent. Perquè vas decidir aventurar-te amb la temàtica de la Guerra dels Segadors?

A mi sempre m'ha agradat la història, llegir-la i estudiar-la. Sentint l'estimació que sento per la meva terra, un bon dia em vaig endinsar a llegir els fets de la Guerra dels Segadors, volia assabentar-me de molt més, i de seguida vaig sentir la necessitat d'escriure una trama amb personatges ficticis que englobés tot el que va suposar per a Catalunya. Suposo que necessitava escriure aquesta història. Així va néixer 'El Corpus de Sang'.

És molt oportú que surti precisament ara. Creus que el teu llibre pot ajudar algunes persones a entendre millor el que està passant actualment entre Catalunya i Espanya?

Sí, totalment. De fet, alguns dels meus lectors que ja l'han llegit em diuen que ara comprenen moltes coses que abans havien passat per alt. El fet que els personatges visquin tots els fets amb la intensitat que els viuen apropa molt més a comprendre el que va succeir realment i a entendre molts sentiments que ara mateix reviuen molts catalans.

I anem un pas més enllà: tens alguna idea de com es podria solucionar aquesta situació?

La meva opinió és que cal molt diàleg entre les dues parts. Si té solució o no, això ja no t'ho puc dir, però almenys m'agradaria que els ànims es calmessin, pel bé de tothom.

Com ha sigut el procés de documentació per a l'elaboració del llibre?

Vaig estar un any elaborant la trama d''El Corpus de Sang'. Em vaig documentar via enciclopèdia i articles i vaig fer-me apunts per no oblidar-me de res. Va ser un treball intens però molt gratificant, penso que la novel·la recalca fidelment tot el que va passar en aquells tràgics esdeveniments que tant ens han marcat.

El llibre ha sigut editat per l'editorial Lakibuks, amb seu a Cambrils. És una casualitat o la temàtica i la procedència dels protagonistes van influir a l'hora d'elegir l'editorial?

Doncs és una meravellosa casualitat. I dic meravellosa perquè, sens dubte, estic molt contenta amb l'elecció de l'editorial i del resultat obtingut amb l'edició de l'obra. He de dir que quan jo estava escrivint la novel·la no coneixia l'editorial, així que mai no hauria pensat que seria publicada per una editorial cambrilenca. Quan vaig enviar l'original, la veritat és que no vaig mirar d'on eren. Així que quan me'n vaig assabentar va ser una sorpresa i una gran alegria.

Estàs ja pensant en la següent novel·la?

Sí! Quan acabo un projecte, de seguida en tinc un altre en ment. La meva vida és així. No puc parar mai d'escriure, és la meva passió. Així doncs, tinc dues novel·les més, una catalana, també històrica, aquesta vegada inspirada en terres osonenques i la Garrotxa, i una altra, en castellà, amb molta passió i misteri, ambientada en terres romanes i de Barcelona. Totes dues les tinc pendents de publicar. A més, ara estic escrivint la segona part de 'Viaje al Valle Dormido', ja que molta gent té ganes de mes. I, com sempre dic, em dec als meus lectors.