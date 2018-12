Bones pràctiques en Seguretat alimentària

La seguretat alimentària és un element bàsic per a la salut, però també resulta essencial per a la indústria agroalimentària. Amb aquesta premissa, empreses lleidatanes han compartit les seves bones pràctiques en les jornades La seguretat alimentària, una oportunitat de negoci, que ha organitzat a Lleida i Barcelona durant el mes de novembre la gestora alimentària Marta Quintana. Els requisits sanitaris per exportar, la revisió d’etiquetes per complir la normativa alimentària o les respostes que pot oferir una petita i mitjana empresa davant d’una inspecció sanitària o una alerta alimentària han esdevingut alguns dels àmbits d’actuació d’aquest cicle de cursos, en què s’han mostrat les eines utilitzades per diverses companyies agroalimentàries lleidatanes en l’àmbit de la seguretat alimentària, que els han permès diversificar l’activitat i obrir nous mercats.