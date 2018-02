Canvi de paradigma en el futbol formatiu

La competició ha sigut el valor predominant en els camps de futbol formatiu al llarg dels últims anys, però hi ha qui comença a explorar altres virtuts imprescindibles en l’etapa formativa dels nens i nenes. L’Enric Barri, psicopedagog i entrenador de futbol, va coordinar durant deu anys un club de futbol lleidatà i va aconseguir la màxima categoria en tots els equips de la base, però passada aquesta etapa va adonar-se que el pla formatiu quedava en un calaix: “En molts llocs es prioritza esprémer els jugadors per aconseguir èxits de club abans que desenvolupar individualment cada esportista”. Ens explica que aquestes actuacions es tradueixen en molta pressió sobre infants de poca edat fins al punt que ja no disfruten de l’esport i deixen de practicar-lo.

Arran d’això, fa un parell d’anys l’Enric va decidir emprendre un camí pioner en futbol formatiu per mostrar que es pot practicar esport i educar en valors. Va crear l’empresa Learning Soccer Academy juntament amb el Fede Bessone, exjugador professional de futbol, i el seu germà, el Fran. Els primers passos van ser crear un campus d’estiu a la ciutat gal·lesa de Swansea amb l’objectiu de preocupar-se no només d’oferir els millors entrenaments de futbol, sinó també de tenir en compte l’aspecte psicològic i de creixement personal dels seus participants. Amb l’èxit del campus van ampliar la seva presència fora del país fins a arribar a estar presents a Liverpool, Riga i Houston.

A principis d’aquest curs passen a gestionar l’Escola Esportiva Terraferma de Lleida i reestructuren el model esportiu i el formatiu. Creen una junta directiva de pares i mares força nombrosa que desenvolupa en equips de treball quatre línies concretes: la part formativa, els esdeveniments del club, la seva gestió, i el mecenatge i la comunicació: “En lloc d’apartar les famílies com a molts clubs, les incorporem, i gràcies a això hem dut a terme iniciatives abans impensables. Són part activa de l’entitat i se senten escoltades”. Aquestes famílies, juntament amb entrenadors i jugadors, també reben formació dins del projecte Som Escola, que duen a terme amb quatre escoles més de futbol formatiu de Ponent.

L’Enric, que exerceix de coordinador del club juntament amb el també entrenador de futbol Jordi Cortés, detalla algunes accions del model formatiu anomenat bubbles : “Quan sortim al camp proposem fer el crit conjuntament amb l’altre equip i l’àrbitre. Sense ells no podríem jugar, i això ho tenim molt clar”. Un cop acabat el partit, i si l’equip rival hi està d’acord, fan un “tercer temps” en què, plegats, parlem sobre el partit, i les explicacions d’uns i altres enriqueix més l’anàlisi. Durant els entrenaments setmanals treballem valors i cada jugador passa a representar-ne un de diferent amb un treball previ que culmina amb el nom de la virtut serigrafiada al dors.

D’altra banda, l’Enric ens insisteix en el gran treball en el model esportiu, que ells anomenen Eureka i que es basa en l’aplicació d’entrenaments i exercicis amb una forta base científica i molt vinculats a l’SNK Center de Lleida. Aquest organisme, dirigit per l’exfutbolista José María Cela, posa la pràctica esportiva al servei de l’aprenentatge i dona cabuda a les famílies que no volen competir. Els participants s’entrenen dos dies a la setmana amb uns mètodes d’entrenament i activitats estudiades i pautades: “Els resultats obtinguts serveixen com a base teòrica del nostre sistema”. Actualment, l’escola compta amb una vuitantena de futbolistes repartits en cinc equips, però l’Enric ens assegura que “creuen en aquest model i el volen continuar fent gran”.