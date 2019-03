Cervera celebra la Pasqua a ritme de música clàssica

El Festival de Pasqua de Cervera arriba a la seva novena edició posicionant-se com una de les mostres musicals més importants del país en matèria de música clàssica catalana. Considerat un festival estratègic per la Generalitat, pretén incentivar i promocionar la música d’aquest estil feta a casa nostra acostant-la al públic d’aquí i també projectant-la a escala internacional. Enguany tindrà lloc del 12 al 21 d’abril i s’han programat deu produccions musicals diferents que cristal·litzaran en un seguit de concerts en diversos punts de la ciutat de Cervera. D’altra banda, el festival també vol aprofitar els múltiples espais singulars de la capital de la Segarra perquè tant el contingut com el continent transportin el públic a viure una experiència única i diferent, aprofitant, a més, que la ciutat és durant tot l’any 2019 Capital de la Cultura Catalana.

En aquesta novena edició Cervera es vol posicionar com el bressol i el motor incentivador de la música clàssica catalana. I és que tot està a punt per donar el tret de sortida, concretament el divendres 12 d’abril, a la novena edició del Festival de Pasqua, l’aposta estratègica de la capital de la Segarra que ja ha esdevingut un dels actors principals de la música clàssica a Catalunya. L’edició d’aquest 2019, la tercera que lidera el director d’orquestra Josep Maria Sauret, presenta una línia de continuïtat que pretén consolidar la seva aposta per combinar talent nacional i local, així com la inclusió en la programació de música de formats i estils diversos. La voluntat de Sauret és que la música clàssica catalana pugui arribar a tots els públics, de manera que el seu treball doni sentit al caràcter universal que la caracteritza.

Padrí del festival

Després d’una primera provatura l’any passat al voltant de crear la figura del padrí del festival, amb molt bona recepció del públic, enguany el director d’orquestra i compositor Salvador Brotons es convertirà en el nom propi de la trobada. D’aquesta manera, Brotons pren el relleu d’Antoni Ros Marbà en relació amb la figura d’ambaixador de la trobada musical, i rebla el seu compromís amb el festival presentant una obra que celebra la capitalitat de la cultura catalana de Cervera. L’estrena del compositor barceloní, que serà el dijous 18 d’abril a les nou del vespre, té format de poema simfònic i es titula 660 anys. Es tracta d’una composició per a cobla i percussió que estrenarà la Cobla Mediterrània en un concert que tindrà lloc al paranimf de la Universitat de Cervera i en què participarà la Coral Polifònica de Puig-Reig, també amb obres de cor i cobla.

Amb tot, el Festival de Pasqua de Cervera s’obre amb una altra peça rellevant que pretén donar sortida al compromís del seu director per la música de nova creació: es tracta de la cantata L’espill encantat, encarregada al compositor de Cervera Jordi Castellà, que s’inspira en l’obra Quadern de música de l’escriptor també cerverí Jaume Ferran. Amb aquesta peça s’obrirà la novena edició de la trobada el 12 d’abril. L’endemà hi haurà la proposta íntima de la cantautora Lídia Pujol a l’església de Sant Domènec, seguida d’una presentació del festival al públic a càrrec del seu director, Josep Maria Sauret, que anirà acompanyada d’un tast de cervesa. Portarà el títol genèric De la terra a les estrelles i servirà per descobrir les bondats estètiques i acústiques d’una localització que potser està infrautilitzada.

Declaració d’intencions

La música de gran format també troba el seu espai en el programa d’aquest 2019: altra vegada l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) col·laborarà amb el Festival de Pasqua, i ho farà amb un concert el dissabte 13 d’abril al mateix paranimf que convida una de les formacions de cambra del moment, els Barcelona Clarinet Players (membres de la Banda Municipal de Barcelona) a tocar les peces Clarinet quartet concertino, op. 145 de Salvador Brotons o El despertar d’un somni de Josep Serra. Tot plegat, a manera de preludi de la trobada, l’endemà dijous, dia 18 d’abril, de Brotons mateix amb la Cobla Mediterrània, la Coral Polifònica de Puig-Reig i el percussionista Robert Armengol en l’estrena de l’obra d’encàrrec del festival, el poema simfònic 660 anys. A més, el concert inclourà obres tan emblemàtiques com Puigsoliu de Joaquim Serra o Sant Jordi triomfant de Francesc Pujol, entre moltes altres.

El títol genèric d’aquest concert, Catalunya universal, resulta una autèntica “declaració d’intencions”, tal com ens ha explicat Sauret, en relació amb la línia argumental que vertebra aquesta novena edició del festival, que passa per reforçar la capitalitat cultural de Cervera mitjançant grans noms que han protagonitzat l’escena catalana tant les últimes dècades com en l’actualitat, així com per reivindicar els músics del territori.

Les propostes del Divendres Sant se centren en la música barroca, concretament en el concert que tindrà lloc en un espai tan apreciat pels cerverins com la Casa Duran i Sanpere, seu del Museu de Cervera, on el violoncel·lista barroc Guillermo Turina i la clavecinista Eva del Campo recordaran la figura i obra d’un referent de l’època, Pau Vidal. La proposta servirà també perquè aflori part del patrimoni musical del fons documental de l’Arxiu Comarcal de Cervera, una de les joies culturals i històriques de la comarca de la Segarra. A més, el mateix dia 19 d’abril, però en aquest cas a les nou del vespre, la Coral Sant Jordi oferirà un recital de música vocal basat en cançons d’ahir i d’avui, obres que abasten tota la tradició coral catalana, amb compositors del segle XIX al XXI, sota la direcció del seu director titular, Oriol Castanyer.

El cap de setmana central del festival, el 20 i 21 d’abril, acollirà dues propostes de proximitat, amb entrades dobles, en dos espais singulars com són la Casa Dalmases i el Celler dels Encants del Llibre (que es va incorporar com a seu del festival en edicions passades). La música Maria Ribera Gibal, experta coneixedora de l’obra d’Emili Pujol, oferirà un recital en solitari, i el duet que formen Cecilia Reguero (flauta travessera) i Tais Costa Ruera (violoncel) protagonitzaran un concert que s’inspira en una cançó d’Enric Morera, Clavell al balcó, en clara al·lusió al que vol ser una reivindicació del patrimoni musical propi.

Així mateix, el plat fort del dissabte 20 d’abril serà el recital a piano sol de l’improvisador Marco Mezquida, a les deu del vespre i a l’Auditori Municipal de Cervera, que s’acompanyarà d’un diàleg amb el sommelier de Selecte Wine Store, Jordi Martínez.

Joves talents

Per acabar aquesta novena edició del Festival de Pasqua de Cervera, i en la línia d’apostar pels joves talents, el diumenge 21 d’abril el premiat organista Joan Seguí (premi Primer Palau i Catalunya Música) tocarà l’orgue de Francesco Teppati, ubicat a l’església de Sant Agustí, en un concert que versionarà grans noms del patrimoni musical vinculats a l’àmbit organístic. Se celebrarà a les set de la tarda a manera de concert de cloenda.

“Som un país petit, però amb grans compositors que han creat bones obres i a qui sovint no coneixem prou”, assegura Salvador Brotons en aquest sentit, que no dubta a elogiar l’aposta del festival pels nous valors: “Ara és l’hora de posar en relleu els nostres autors i promoure la nova creació dels compositors vius”. També serà la seva hora com a padrí d’un festival en què ja va col·laborar l’any 2014, quan va dirigir l’estrena de la seva obra per a orquestra Catalunya 1714.

En homenatge a Emili Pujol

Maria Ribera Gibal va ser l’encarregada d’amenitzar la presentació del Festival de Pasqua a la Paeria de Cervera amb un tastet del que seran els dos concerts de proximitat a càrrec d’aquesta jove guitarrista de Guissona, també doctora en història de l’art i especialista en Emili Pujol, que tindran lloc a la Casa Dalmases el dissabte 20 d’abril a dos quarts de dotze del matí i a la una del migdia.

Aquest concert comentat, pensat a manera de recital, es presentarà d’una manera volgudament pedagògica, atès que el públic no tan sols podrà descobrir i escoltar les peces musicals d’Emili Pujol, a qui la capital de la Segarra ret homenatge anualment amb la celebració de la seva càtedra internacional, sinó també secrets i anècdotes curioses de la vida i obra de l’homenatjat.